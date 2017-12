Bitcoini languse jätkumine võib nakatada teisi turge

Kui bitcoini hinnalangus jätkub, siis võib turbulents jõuda ka teistele turgudele, hoiatas investeerimisfirma RW Market Advisory asutaja Ron William.

Bitcoin kukkus täna päeval 11 086 dollarini, praegu kaupleb krüptovaluuta 13 000 dollari tasemest veidi kõrgemal. Veel pühapäeval maksis üks bitcoin üle 19 000 dollari.

William ütles, et bitcoini hinnalangus on „väga normaalne“, aga selle jätkumine võib „laialdasemalt nakatada ka teisi turge“.

„Ma tahan inimestele selgeks teha, et nad eristaks kahte asja. Esiteks bitcoini hinna taga olevaid faktoreid ja teiseks blockchaini tehnoloogia pikaajalisi võimalusi,“ rääkis ta CNBC-le. „Hind on väga irratsionaalne ja see võib nakatada teisi turge.“

William ütles, et kui bitcoin tõuseb uuesti 17 250 dollari tasemest kõrgemale, siis muutub tehniline pilt tunduvalt paremaks. Kui eelmised tipud ületatakse, siis tekib uue aastaga koos ka uus optimism.