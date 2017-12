5 tehnoloogiatrendi uueks aastaks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

2017 hakkab õige pea läbi saama, mistõttu on paslik vaadata, mida võiksid tehnoloogiasõbrad oodata uuest aastast.

Portaal Techradar on kokku pannud rea tehnoloogiatrendidest, mis peaksid eriti tugevalt esile kerkima just 2018. aastal.

Küll aga ei tasu Techradari andmeil tõsiselt võtta neid, kes ennustavad traditsioonilise sisepõlemismootoriga autole kadu. BP on ennustanud, et elektriautode arv tõuseb 2015. aasta 1,2 miljoni tasemelt 100 miljoni auto tasemeni 2035. aastal. Kuigi see arv tundub pealtnäha suur, moodustaks 100 miljonit autot vaid 6% kõigist maailma autodest.

Apple’i ja Samsungi allakäik. Kuigi Apple ja Samsung tulevad välja uute telefonidega, on analüütikud juba pikka aega kritiseerinud, et neis pole midagi uudset.

ABI Researchi analüüsist selgub, et nutitelefonide ajastu võib varsti koguni läbi saada, kuna üha tugevamalt tulevad esile tehisintellekt ja liitreaalsus. Neis valdkondades peaks esile kerkima Google ja Amazon.

Striimimisteenused tugevnevad veelgi. Uus aasta peaks Techradari andmeil looma uue mõõtme ka striimimisärile. Alles hiljuti tuli uudis, et Apple ostab laulutuvastusäppi Shazam. See võib tähendada, et kui keegi kasutab Shazami, saadab äpp kasutaja otse Apple Musicusse. Viimane pole aga hea uudis näiteks Spotifyle, kes võib seeläbi kasutajaid võib kaotada.

PxC on prognoosinud, et striimimisteenuste käive kasvab tänavu 37% võrra, füüsilisel kujul müüdavate helikandjate oma langeb aga 10%.

Sotsiaalmeedia vaikne häving. Sotsiaalmeediakanalid Facebook ja Twitter on olnud pideva turmtule all, kuna seal levivad valeuudised, vihakõne ning kahtlased videod. Gartneri analüütikud on seetõttu väitnud, et aastaks 2022 võime olla jõudnud sellisesse olukorda, kus inimesed tarbivad rohkem valeuudiseid kui tõeseid uudiseid.

Deloitte ennustab, et peaaegu pool täiskasvanutest kasutab oma telefoni enda hinnangul liiga palju ning püüab kasutamist tasahilju vähendada. See võib tähendada, et inimesed istuvad vähem aega Facebookis ning eelistavad Messengeri teel suhtlemisele nii-öelda pärissuhtlust.

Inimesed vahetavad pildi video vastu. Kui endast või oma tegemistest videote postitamine pole veel eriti populaarne, siis uuel aastal peaks see hoo sisse saama.

Samal ajal peaks kasvama ka lühikeste videoreklaamide populaarsus ja käive. Näiteks YouTube’is videoid vaadates on ilmselt kõik kokku puutunud reklaamidega, mis enne videot käima lähevad. Nende reklaamide hulk peaks tulevikus veelgi suurenema.