Hiina firma sirutab käe Volvo veoautode järele

Kaspar Allik 28. detsember 2017, 11:33

Volvo sõiduautosid valmistav Hiina autotootja ostab osaluse Rootsi veoauto- ja bussitootjas Volvo AB, kirjutab Reuters.

Volvo autotootmist omav Zhejiang Geely Holding Group jõudis kokkuleppele Cevian kapitaliga, kellelt ostetakse 8,2 protsendi suurune osalus. Sellega saadakse Volvo ABs 15,6protsendine hääletusõigus, mis teeb Geelyst ühe suurima aktsionäri ettevõttes. Tehingu hind on 3,24 miljardit dollarit.

Hiinas kõige suurima ostuhuviga autotootja Geely teeb samme saamaks maailmatähtsusega tootjaks.

Volvo AB pressiesindaja sõnul pole ettevõtte Geelyga kõnelustes olnud, ning on liiga vara öelda, mis kokkuleppe tagajärjed on.

Selle aasta mais ostis Geely Briti sportautode tootja Lotus ning Malaisia autotootja Proton, mis andis firmale ligipääsu Kagu-Aasiasse. Samuti omab Geely ettevõtet London Taxi, mis toodab Londoni taksosid.

Hiina autotootjad on alates 2008. aastast investeerinud ülemere autoturgudele üle 37 miljardi dollari, kirjutab Wall Street Journal. Enamus investeeringutest on läinud varuosade valdkonda, nende hulgas omandati Itaalia rehvitootja Pirelli 7,86 miljardi dollari eest.

Hiinal on ambitsioon saada elektriautode tootmises liidriks, selleks teevad Geely ja teised Hiina autotootjad suuri investeeringuid.

Omandamiste lainel pole lõppu näha vaatamata Pekingi püüdlustele teisi ülemere investeeringuid koomale tõmmata, see näitab, kui tähtis on Hiina valitsusele autotoomine.

Seni on kaks Volvo brändi olnud eraldi juhtimise all. 2010 omandas Geely Fordilt autotootmise osa ja on sellest ajast investeerinud firmasse miljardeid dollareid.

Volvo autotootmine on Geely juhtimise all müüki ja kasuminumbreid kasvatanud. Autotootja teenis selle aasta üheksa kuuga 10,4 miljardit Rootsi krooni, mis on 1,6 miljardi võrra suurem kogu 2011. aastast, üks aasta pärast ettevõtte ostmist Fordilt.

Tehingus omandab Geely 88,5 miljonit A aktsiat ning 78,8 miljonit B aktsiat, mis annab 15,6 protsendise hääletusõiguse. Rootsi investeerimisfirma Industrivarden omab suures osas A aktsiaid ning kontrollib 22,8 protsenti häältest.

Hiina tarbijasõidukite turg kasvas käesoleva aasta 11 kuuga 15 protsenti.