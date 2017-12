4 tehnoloogiaettevõtet, kelle IPOt uuel aastal oodata

Ainult tellijale

Nasdaqi president Nelson Griggs on ennustanud, et uus aasta saab olema USA börsil IPOde osas eriti viljakas.

Tõsi, kõik analüütikud Griggsiga nõus pole. Nii on Nextstep Advisory juht Barrett Daniels kritiseerinud, et ka möödunud aastal samal ajal räägiti ees ootavast IPO-lainest, ent see jäi siiski tulemata.

Mõneti on kahanenud IPO-vaimustuses süüdi ka Blue Apron Holdingsi ning Snapchati looja Snapi börsilejõudmine. Mõlemate ettevõtete aktsia hind on praegu madalamal kui IPO hind. Danielsi hinnangul on üha vähem ettevõtteid huvitatud börsile minekust. “Nad ei tunne selleks mingit survet,” kommenteeris Daniels MarketWatchile.

Daniels lisas, et raske on ennustada, missugused ettevõtted uuel aastal börsile lähevad. Üpris palju räägitakse jagamismajanduse tuntumatest ettevõtetest Airbnb, Lyft ja Uber, ent kõigi kolme puhul on börsile minek ühel või teisel põhjusel pigem küsimärgiga. Nii on Airbnb ja Lyfti juhid öelnud, et IPOst ollakse küll huvitatud, ent kõik peab tulema õigel ajal.

Siiski ei tasu investoritel meelt heita, sest ettevõtteid, kelle võimalikku börsiteekonda jälgida, on teisigi.

Reutersi allikate teatel peaks Hiina väga edukas nutitelefonitootja Xiaomi samuti uuel aastal börsile jõudma. Tegu on väga kasumliku ja eduka ettevõttega – käesoleva aasta kasumiprognoosist ollakse ees 18%ga ning kasum peaks ületama 1 miljardi piiri. Uueks aastaks ennustab ettevõte aga koguni 2 miljardi dollari suurust kasumit.

Muusikastriimimiskeskkonna Spotify IPOst on räägitud üsna kaua. Sealjuures on märkimisväärne, et Spotify puhul ei toimuks traditsiooniline IPO, vaid aktsiad paisataks lihtsalt müüki. Allikate sõnul pole ettevõtte omanikud veel ses osas siiski otsustanud ning on võimalik, et börsile minnakse ka IPOga.

Ettevõte on investoritelt kaasanud enam kui miljard eurot ning 2015. aastal märgiti Spotify väärtuseks 8,5 miljardit dollarit.

Dropboxi börsile minekut on ka juba üsna pikalt ennustatud, eriti arvestades, et selle peamine rivaal Rival Box on juba kaks aastat börsil olnud. Ja Dropboxi potentsiaali hinnatakse üldjuhul heaks – ettevõtte teatel on Fortune 500 kuuluvatest firmadest pea kõik Dropboxi kasutajad.

Ettevõte on saanud enam kui 600 miljoni dollari jagu investeeringuid ning selle väärtust on hinnatud 10 miljardile dollarile. Küll aga pole Dropbox avaldanud oma käivet ja kasumit, mis osutub Danielsi sõnul investorite jaoks ilmselt üsna suureks probleemiks.

Digidokumentide ja –allkirjadega tegelev DocuSign peaks analüütikute hinnangul uuel aastal börsile jõudma. Ettevõte loodi 2003. aastal ning on kaasanud investoritelt enam kui 500 miljonit dollarit. Ettevõtte väärtuseks hinnatakse 3 miljardit dollarit.