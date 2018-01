Mis juhtub nafta hinnaga uuel aastal?

Ainult tellijale

Analüütikute sõnul ootab nafta hinda uue aasta esimesel poolel ees tõus ja teisel poolel mõningane langus.

Viimasel ajal on nafta hind näidanud peamiselt tõusutendentsi: OPEC pikendas kollektiivseid naftakärpeid ning ka suurenev globaalne nõudlus annavad alust arvata, et ilmselt hakkab musta kulla hind õige pea tõusma.

Eelnev oleks aga mõneti lihtsustatud lähenemine. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmeil hakkavad USA naftatootjad lähitulevikus turuosa märkimisväärselt kasvatama. Seetõttu tulevad uuel aastal kõne alla kaks võimalikku naftastsenaariumit, vahendab CNBC.

Aasta esimene pool

Alanud aasta esimene pool peaks kaasa tooma võrdlemisi märkimisväärse hinnatõusu. Saudid muutuvad aktiivsemaks, et oma riiklik naftafirma Saudi Aramco börsile viia ning püüavad luua võimalikult hea pinnase, et investorid IPO-l aktiivselt osaleks. Viimane peaks toimuma aasta lõpupoole.

Küll aga tasub tähele panna, mida teeb naftaleppes osalev Venemaa. Juhul, kui idanaaber loobub leppes osalemast, oleks sel suure tõenäosusega negatiivne mõju nii nafta hinnale kui ka Saudi Aramco IPO-le.

Aasta teine pool

Uue aasta teine pool toob nafta hinna mõningase languse. Brenti toornafta barreli hind peaks jääma 58-61 dollari juurde.

Selle esimese põhjusena võib välja tuua USA naftatoodangu, mille kasv hakkab lähiajal küll kahanema, ent peaks olema siiski piisav, et praegustes hinnatingimustes olema stabiilne.

Teise aspektina saab aga taaskord välja tuua Saudi Aramco IPO. Teadupärast on see saanud omajagu kriitikat, kuna analüütikute ja investorite sõnul on saudid oma “rahvusliku uhkuse” kõvasti üle hinnanud. Kui IPO peaks ebaõnnestuma, läheb saudidel majanduslikult väga raskeks ning nad peavad mõtlema, kuidas eelarveauke lappida.

CNBC hinnangul peaks aasta kokkuvõttes naftabarreli hind jääma samale tasemele nagu tänavu ehk 59 dollari juurde.