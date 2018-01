Hiigelfondid tõmbuvad fossiilkütuseärist välja

Ainult tellijale

Suured USA investeerimisfondid jätavad portfellidest välja fossiilkütuse tootjaid ning otsivad asemele rohelise energia tootjaid.

Näiteks teatas 19. detsembril New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo, et osariigi üle 200-miljardilise väärtusega pensionifond ei investeeri enam fossiilkütuseärisse ja otsib viise, kuidas enda positsioonidest sektoris loobuda.

Samal päeval teatas New Yorgi peaaudiitor Scott Stringer, et ka New Yorgi linna pensionifond eemaldub positsioonidest fossiilkütustes.

Neli päeva enne New Yorgi fondide uudiseid kirjutas keskkonnaaktvist Bill McKibben NY Timesis, et maailma finantsturgudel kõlab valjult, et selle äriga ei taheta enam seotud olla. "Nii on maailma Exxonitel ja Chevronitel üha raskem tegeleda fossiilkütuste otsimisega. Kütustega, mida me ei vaja ega suuda põletada,“ kirjutas ta. McKibben viitas, et Norra riiklik triljoni dollariline pensionifond on teinud ettepaneku müüa nafta- ja gaasifirmade osakud, kuigi fond on just nendest ettevõtetest teeninud suure osa oma kasumist.

„Fosiilkütuseäri, mis on viimased 200 aastat olnud väga hea äri, seda enam ei ole. Tark raha väljub sektorist,“ kirjutas McKibben.