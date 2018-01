USA kaubanduse puudujääk viie aasta suurim

USA kaubandusdefitsiit suurenes novembris 3,2 protsendi võrra, 50,5 miljardi dollarini, vahendab MarketWatch.

See on kõrgeim tase alates 2012. aasta jaanuarist. MarketWatchi küsitletud ökonomistid prognoosisid 50 miljardi suurust defitsiiti.

Import kasvas 2,5 protsenti, 250,7 miljardi dollarini, teatas kaubandusministeerium reedel. Eksport suurenes 2,3 protsenti, 200,2 miljardi dollarini. Võrreldes 2016. aasta sama perioodiga on defitsiit kasvanud 11,6 protsenti.

Kõige suurem kaubanduse puudujääk on Ühendriikidel Hiinaga – kokku 35,4 miljardit dollarit. See on kõrgeim tase alates 2015. aastast. Defitsiiti suurendas ka nafta hinnatõus – keskmine impordihind kasvas 50,1 dollarini barrelist, mis on kahe ja poole aasta kõrgeim tase.

Suurem defitsiit survestab tõenäoliselt ka neljanda kvartali SKP näitajat. USA president Donald Trump on lubanud puudujääki vähendada ning tuua töökohad tagasi Ühendriikidesse. Detsembrikuu numbrid on veel tulemata, aga on tõenäoline, et 2017. aastal on USA kaubandusdefitsiit viimase viie aasta kõrgeim.

Kõik ei ole aga halvasti. Ökonomistid ütlevad, et kaubanduse puudujäägi suurenemine näitab globaalse majanduse tervise paranemist. Ka USA impordi kasv näitab, et riigi majandus on heas seisus.