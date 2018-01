Nafta hind kolme aasta tipus

Nafta hind jätkas täna tõusu, kirjutab Reuters.

Nafta hinna langust põhjustab ühelt poolt OPEC-i naftaleppe pikenemine kui ka USA arvatavasti vähenevad naftavarud.

Brenti toornafta hind tõusis täna 18 senti 67,96 dollarile barrelist, jõudes vahepeal kusjuures ka 68,29 dollarini. Viimane märkis kõrgeimat hinnataset 2015. aasta maist.

WTI toornafta hind tõusis 36 senti, 62,09 dollarile barrelist, kerkides vahepeal samuti viimase kolme aasta tippu ehk 62,56 dollarini.

Standard Charteredi analüütikud märkisid, et nii tänavu kui ka järgmisel aastal peaks naftanõudluse kasv ületama OPEC-isse mitte kuuluvate riikide naftatootmise tõusu. Pikas plaanis usuvad analüütikud, et praegune hinnatase pole jätkusuutlik ning hind hakkab ilmselt lähitulevikus veelgi tõusma. “Me ei arva, et keskpikas perioodis 65 dollarit barrelist oleks jätkusuutlik,” kirjutasid nad.