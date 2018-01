Arco aktsiaid märgiti täiendavalt ligi 4 miljoni eest

Mullu 29. detsembrist kuni 15. jaanuarini said Arco Vara aktsionärid märkida täiendavaid aktsiaid, mille tulemusena märgiti 93% kõigist pakutavatest aktsiatest. Kokku märgiti 2 491 355 aktsiat 3,74 miljoni euro eest, teatas Arco Vara.

Kõik märkimisõigusega investorid said märgitud aktsiad täies ulatuses ning need kantakse investorite väärtpaberikontodele 18. jaanuaril või sellele lähedasel kuupäeval, teatas ettevõte. Märkimisperioodi jooksul märkimata jäänud aktsiad, s.o 178 645 aktsiat, tühistati juhatuse eilse otsusega.

Uute aktsiate märkimise tulemusena suureneb Arco Vara aktsiakapital 1 743 948,50 euro võrra ning aktsiakapitali uus suurus on 6 298 856,90 eurot, mis jaguneb 8 998 367 aktsiaks.

Arco Varas üle 5% osalusega aktsionärid märkisid 88% kõigist pakutavatest aktsiatest.

Pakkumises osales kaks juhatuse ja nõukogu liikmete kontrolli all olevat äriühingut.

Alarmo Kapital (juhatuse liikme Tarmo Sild ja nõukogu liikme Allar Niinepuu kontrolli all äriühing) märkis 1 501 600 aktsiat, mille tulemusena on ettevõttel nüüd 2 517 405 aktsiat, mis esindavad 27,98% Arco Vara hääleõiguslikest jaanuariaktsiatest.

Lõhmus Holdings (nõukogu liikme Rain Lõhmus kontrolli all äriühing) aga märkis 247 622 aktsiat, mille tulemusena on tal 850 000 aktsiat, mis esindavad 9,44% Arco Vara hääleõiguslikest aktsiatest.