Reeglihirm pani krüptorahad värisema

Regulatsioonide karmistamise plaanid Hiinas ja Lõuna-Koreas on tekitanud krüptoraha-investorite seas suure müügilaine ja traditsioonilised finantsinstitutsioonid kuulutavad sellele kadu.

Kuidas on läinud Eesti päritolu müntidel? Ka Eesti tuntuimad krüptomündid pole müügilainest puutumata jäänud: Agrello on nädalaga kaotanud kolmandiku, vastuolulise kuulsusega krüptopank Polybius on nädalaga kaotanud poole ja Change ligi 60 protsenti väärtusest.

Kuigi maailma vanim ja enimkaubeldaiv – viimase 24 tunni jooksul on temaga CoinMarketCapi andmetel tehinguid tehtud ligi 20 miljardi dollari eest – krüptomünt bitcoin kukub. Languses on praegu kogu krüptomüntide turg, mõne väikse ja vähese erandiga. Ripple, mis naudib pangandussektori heakskiitu, on nädalaga kaotanud enam kui 40 protsenti ja ethereum ligi 30 protsenti väärtusest. Sama järsult on kukkunud ka teised populaarsed mündid: bitcoin cash, litecoin, cardano, monero ning langus jätkub.

Halvad uudised Hiinast

Suure kukkumise taga on sedapuhku uudised Aasiast. Nii sai teatavaks, et Hiina, mis on juba varem teinud pingutusi krüptomüntide kauplemise piiramiseks, võttis nüüd taas sihikule kauplemisplatvormid. Bloomberg kirjutas, etsuurriik plaanib blokeerida rahva ligipääsu nii kodumaistele kui ka välismaal asuvatele kauplemisplatvormidele, mis võimaldavad „tsentraliseeritud kauplemist“. Samuti plaanib kommunistlik režiim kasutada seaduse löögirusikat nende inimeste ja institutsioonide vastu, mis pakuvad „turutegemist ja võimaldavad tsentraliseeritud kauplemist“. Möödunud aastal keelustas Hiina juba müntide esmapakkumise ehk ICO.

Hiinas on krüptorahad populaarsed ning enamgi veel: Hiina mündikaevandustest tuleb erinevate allikate järgi tunduvalt üle poole kõikidest uutest bitcoinidest. Hiina on ähvardanud ka kaevandamise keelustamisega ning on põhjuseks toonud suure energiakulu, mida see tegevus kaasa toob.