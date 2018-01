Facebooki ja Pekingi vaheline sideisik lahkus ametist

Siseallikate sõnul jäi Facebook detsembris ilma oma Hiina saadikust, kelle ülesanne oli soojendada suhteid sotsiaalvõrgustiku ja rahvavabariigi vahel, vahendab väljaanne The New York Times.

Facebooki sideisiku Wang-Li Moseri tööülesannete hulka kuulus tema kolmeaastase ametiaja jooksul lisaks sotsiaalvõrgustiku ja Pekingi võimude vaheliste läbirääkimiste korraldamisele ka üldiste Hiina ja USA vaheliste kaubandus- ja turvaküsimuste lahendamine. Moseri asemele astub William Shuai, kes on varem töötanud Hiina otsingumootori Baidu ja USA võrgustiku LinkedIn esindajana ning rahvavabariigi valitsusametnikuna.

Facebook ja enamik teisigi USA veebiteenuseid on Hiinas keelatud. Ainsad sealsel turul tegutsevad Ühendriikide tehnoloogiahiiud on Apple ja Amazon, mis on sunnitud pakkuma oma pilveteenuseid aga kohalike partnerite kaudu. Moseri vahendusel on Facebook teinud ponnistusi, et viimastega liituda ning haarata endale osa Hiina ülitulusast internetisektorist. Hiinlaste meelitamiseks õppis Facebooki asutaja Mark Zuckerberg mõne aasta eest selgeks mandariini keele, postitas paljupilatud pildi oma sörgist sudusel Tianameni väljakul ning õhtustas riigi presidendi Xi Jinpingiga. Keskvõimu nõuete täitmiseks on sotsiaalvõrgustik püüdnud välja töötada isegi oma tsensuurivahendit ja pälvinud seetõttu nii töötajate kui USA avalikkuse karmi kriitikat.

Hiina on Facebooki jaoks juba praegu tulusaim reklaamiturg Aasias, sest paljud sealsed ettevõtted, omavalitsused ja riiklikud meediakanalid kasutavad sotsiaalvõrgustikku oma sõnumi rahvusvaheliseks levitamiseks.