Boockvar: bitcoin kukub veel 90 protsenti

Wall Streeti veteran Peter Boockvar prognoosib krüptovaluuta turgudele eepilist krahhi, vahendab CNBC.

Investeerimisfirma Bleakley Advisory Groupi investeeringute juht Boockvar ei ole kindel, kas krahh saab olema järsk või järk-järguline langus, aga ta ütles, et see on tulemas. Tema hinnangul on see kindlalt üks meeletult suur mull ja õhk on sellest juba välja tulemas.

„Kui miski hakkab paraboolselt tõusma nagu see, siis tüüpiliselt lõpeb see seal, kus paraboolne tõus algas,“ ütles ta CNBC-le antud intervjuus.

Ta arvab, et bitcoin võiks praeguselt tasemelt veel vabalt 90 protsenti kukkuda. Ta kutsus bitcoini klassikaliseks mulliks. „Ma ei oleks üllatunud kui juba järgmisel aastal kaupleb bitcoin 1000 ja 3000 dollari vahel,“ nentis ta.

Reede pärastlõunal kauples bitcoin 11 000 dollari juures. Hilisõhtul kauples bitcoin juba 10 598 dollari juures.

Boockvar arvab, et bitcoini hinnalangus ja intressimäärade tõus toimuvad käsikäes. Ta süüdistab krüptovaluutade mulli tekkes Föderaalreservi, sest keskpanga rahapoliitika on olnud liiga lõtv.

„Sa pead endalt küsima, et kui sa rahatrükist poleks kunagi kuulnud, kas siis oleks krüptovaluutad olemas?“ küsis Boockvar neljapäeval antud intervjuus.