Kuidas Toomast edestada või talle alla jääda?

Kui investor Toomasel oli möödunud aastast ainult 1,71 protsenti tootlust ette näidata, siis kaks konverentsil osalejat näitasid, et tal on kummassegi suunda veel kõvasti liikuda.

Igor Rõtovi aktsiaportfell First Solar 30% Tesla 30% LHV 20% Merko Ehitus 20%

Igor Rõtov, Äripäev, aastaga 42,8% tootlust

Eelmise aasta konverentsil näitas Igor Rõtov ajalooliselt 4–6protsendist tootlust, investor Toomas sai aga hoobelda keskmiselt kümne protsendiga. Nii ei saanud see jääda – duellikinnas sai õhku visatud ja Rõtov lubas Toomasele aastaga tuule alla teha. Ja nii kummaline kui see ka poleks – kokku sai 42,8 protsenti tootlust, tehes aastaga vaid ühe aktsiatehingu.

Rõtov nentis tulemusi tutvustades, et kaalus võidustrateegiat valides erinevaid variante. „Kõige lihtsam oleks olnud Toomast kopeerida, aga siis oleksin ma saanud Toomase tootluse, aga mul oli vaja teda ületada,” ütles Rõtov. Ta kaalus tõsiselt ka kauplemist ja töötas läbi isegi kauplemisõpikud. „Aga ma sain aru, et see on ikkagi nüri ja raske töö.” Pealegi välistas ta kõik strateegiad, mis oleksid põhitööd seganud. Seejärel mõtles ta korra Etalon Varahaldusele panustada – lubasid ju mehed aastas paarikümneprotsendist tootlust. „Aga midagi jäi kripeldama,” ütles Rõtov selle kohta, miks ta selle variandi maha tõmbas. Korra kaalus ta ka bitcoini. Kui ta oleks möödunud aasta alguses või keskelgi sinna raha sisse pannud, olnuks vajalik tootlus käes ja jäänuks veel ülegi. Kuid seegi maailm ei võlunud teda piisavalt.

Lõpuks pööras ta pilgu hoopis minevikku. „Mu enda ajaloos on palju valusaid kasutamata võimalusi, kus kaalusin küll ostu, aga jäi ostmata. Näiteks aastal 1995, kui Microsoft tõi välja Windows 95 süsteemi. ”Oli selge – see on killer! Üheksakümnendate lõpus ma mõtlesin osta... Sellest ajast alates on aktsia tõusnud enam kui 3000 protsenti. Sama mõte oli siis, kui iPhone tuli – oli ju selge – killer! Apple on alates iPhone'ist tõusnud 13 000 protsenti! Aga mis ma tegin? Ostsin Nokiat.” Sama tunne valitses teda Google'i puhul – pidas alghinda liiga kalliks. Praegu on aktsia hind tõusnud enam kui 2000 protsenti. „Või Amazon. Oli nullindate algus, kõik said aru, et see on midagi ägedat. Aga räägiti, et see ei hakka kunagi kasumit tootma! Praeguseks tõusnud 66 000 protsenti. Sama oli ka Netflixi, Facebooki ja paljude teistega. Nüüd oligi küsimus: kus on tuleviku killer'id” küsis Rõtov.

Katsetamiseks tal üleliia ruumi ei jäänud, sest portfellistrateegias on ta kasinuse eeskuju: korraga lubab ta portfelli 4–5 aktsiat. Juba olid tal olemas LHV, Merko Ehituse ja Tesla aktsia. Esimesed kaks täidavad turvasadamate eesmärki, kolmas on hoopis äkilisem. Neljandat otsima minnes jõudis ta taas juurteni.

„Olen First Solari hulk aega jälginud. See sektor on haibi üle elanud, maha käinud. Aga! Samal ajal pole keegi kahtluse alla pannud, et päikesepaneelid on kõige jõulisem taastuvenergia allikas. First Solaril on kõige suuremad kogemused. Tõsi, hiinlased teevad paneele odavamalt, ja tõsi, sektorit mõjutab pikaajaline maksupoliitika,” loetles Rõtov poolt- ja vastuargumente. Ta tunnistas siis, et First Solar oli tema eelmise aasta ainus ost. „Praeguseks on see ostuhetkest kaks korda tõusnud. Vanasti oleksin kasumi välja võtnud, aga mina tahan killer'it,” ütles Rõtov ja lisas, et kümme rasket aastat on pensionini veel minna. Praegu otsib ta portfelli viiendat aktsiat ning kaalub tõsiselt Hiina giganti Alibabat, millest loodab samuti tõelist kasvumasinat.