Venelaste Telegram tuleb ajaloolise ICOga

Millised ettevõtted veel token'eid müüvad?

Selliseid on tuhandeid. Ernst & Youngi uuringu järgi oli eelmisel aastal kogu maailmas korraldatud ICOde maht üle 3,7 miljardi dollari. Vene idufirmad kogusid 310 miljonit dollarit (teine koht pärast USA idufirmasid, kes kogusid kokku miljard dollarit, kolmas oli 260 miljoniga Singapur).

Paraku on enamik neist äridest kaugel lihtsatest kohvikutest ja sellistest edukatest IT-projektidest, nagu on Telegram. Sagedamini on need seotud krüptovaluutade ja teiste plokiahela tehnoloogia projektidega. Token'eid ostavad kõige sagedamini investorid, kes loodavad sellele, et uus turg võimaldab neile kiiret võitu.

Kuivõrd kasumlik on see rahapaigutus?

See on kõrge riskiga investeering. On võimalus teenida kõva kasumit, aga on ka tõenäosus suurelt kaotada või lasta suur kala käest. Just viimane on juhtunud paljude investoritega, kes viimasel paaril aastal on ICOdes osalenud. Asi on selles, et suurem osa token'eid müüakse mitte tavalise valuuta (euro, dollar, rubla), vaid krüptovaluuta eest, sagedamini on selleks bitcoin ja ethereum.

Eelmise aasta algul maksti ethereumi eest mõni dollar, praegu üle 1000 dollari. Need, kes kulutasid aasta tagasi odava ethereumi mõne idufirma token'ite peale, lasid kasumi käest.

Kas ICO võib olla pettus?

Petised (krüptomaailmas kutsutakse neid scam) on alati olemas. Nad koguvad raha kokku ja kaovad pärast ICOt. Näiteks Hiinas on selliste juhtumite tõttu token'ite müük ametlikult keelatud.

Muidugi pole sellel turul iga äri scam. Asi on muus: sageli korraldavad ICO meeskonnad, kellel pole toodet, hästi toimivat ideed või ärikogemust. Ja kui nad ka on valmis täitma lubadusi, mida on oma token'ite ostjatele andnud, siis pole nad selleks suutelised.

Praegu elavad paljud projektid, mis kogusid aasta tagasi ICOga raha, vaid paberil. Eelmisel aastal esitasid investorid hagi Šveitsi start-up’i Tezose vastu, sest projekti loojad kogusid 232 miljonit dollarit plokiahela platvormi väljatöötamiseks, kuid ei saanud seda lubatud tähtajaks valmis. Varem on skandaali sattunud idufirma Confido, mis pärast 374 000 dollari kogumist kadus tükkis oma kodulehega.

Lisaks peibutab ICO ka häkkereid. Token'ite müügi ajal varastatakse keskmiselt 10% kogutud vahenditest. Kõige levinum pettuse tüüp on ICO-projekti valelehekülg, kus on petiste kontonumber. Selliste valelehtedega tuleb kindlasti arvestada ka Telegrami ICO puhul.

Kokkuvõttes on turul usaldus ICO vastu nõrk – juunis 2017 kogus 97% idufirmadest ICOga täissumma, novembris oli selliseid start-up’e vaid 23%, selgus Ernst & Youngi uuringust.

Miks investoritele meeldivad Telegrami token'id?

Telegrami token'id pakuvad huvi eelkõige neile investoreile, kes tahavad nende hinna kasvust kasu lõigata, ning neile, kelle äri on selle sõnumikeskkonnaga seotud. Kasutajate jaoks on see justkui kinnine ökosüsteem, kus mitte ainult ei vahetata sõnumeid ja faile, nagu praegu, vaid kus saab teha koostööd, rahaülekandeid jms. Sõnumikeskkonna oma valuuta muudab kasutajate elu veelgi mugavamaks.

Tänu investeeringutele, mis tulevad ICOga, kavatseb Durov suurendada ettevõtte väärtuse põhinäitajat – kasutajate arvu – praeguselt 150 miljonilt miljardile inimesele. See võimaldab tal tõsta korralikult ka Telegrami turuväärtust.

Lisaks eelnevale ei müü Telegram digiaktsiaid krüptovaluutade eest, mille kurss on ettearvamatu, vaid tavalise raha eest – see viib miinimumi kasumi kaotamise riski.

Kas ICO on üldse seaduslik?

Venemaal pole veel seadust, mis paneks paika krüptovaluuta ja teiste krüptomajanduse toodete staatuse. See on plaanis vastu võtta sel suvel. Seepärast on kõik krüptotehingud Venemaal hallis tsoonis – ühest küljest pole keelatud, teisest küljest aga ei saa riik kaitsta investorite huve, kui keegi peaks petuskeemi ohvriks sattuma. Samas, ka igasuguste teiste investeeringute kaitsel pole erilisi riiklikke garantiisid.

Krüptovaldkonda investeerimist peetakse kõige riskantsemaks rahapaigutuse viisiks, seepärast on suure investeerimiskogemuseta inimestel sellest parem eemale hoida.