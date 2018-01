Kulla hind kogub hoogu

Kulla hind on täna tõusnud järsult ja jõudnud viimase aasta kõrgeima tasemeni, sest Donald Trumpi valitsuse liige andis oma kommentaaridega mõista, et temale nõrgem dollar sobib, vahendab MarketWatch.

Veebruarikuu kullafutuuride hind on täna tõusnud 1,5 protsenti, 1356 dollarini untsist. Viimase aasta kõrgeim sulgumishind pärineb eelmise aasta 8. septembrist, mil unts maksis päeva lõpuks 1351,2 dollarit. Selle taseme ületamine tähendaks, et kuld tõuseb kõrgeima tasemeni alates 2016. aasta septembrist, selgub FactSeti andmetest. Börsil kaubeldavate fondide hulgas kallines SPDR Gold Shares 1,2 protsenti ja VanEckVectors Gold Miners lisas 2,7 protsenti.

Kulla hinnatõus sai täna hoo sisse, sest USA rahandusminister Steve Mnuchin ütles, et tema dollari nõrgenemise pärast ei muretse. Maailma Majandusfoorumil esinenud Mnuchin ütles, et odav dollar on hoopis hea, sest see tekitab kaubanduses võimalusi juurde.

ICE dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku 6 suurima rivaali suhtes, kukkus täna 1 protsendi, 89,3 punktini. Viimati kauples indeks 90 punkti tasemest madalamal 2014. aasta detsembris. Kuld ja dollar liiguvad tihtipeale vastassuunaliselt, sest dollari nõrgenemisel muutub väärismetall teiste valuutade kasutajate jaoks atraktiivsemaks.