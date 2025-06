Tagasi 03.06.25, 17:22 Dmitri Fefilov: teise pensionisamba vaidluses ei räägita olulisimast Arutelud teise pensionisamba üle ei vaibu. Ja ilmselt mida lähemal on valimised, seda valjemad on avaldused ja erksamad välja käidud näited. Kuid praegune arutelu toimub viisil, mis ei võimalda kokkulepet, sest võrdleme ja arutame valesid asju, leiab Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov.

Kahe pensionisamba erinevad riskid muudavad need kaks suurepäraseks riski hajutamise vahendiks.

Foto: Pixabay

Kui jutt läheb II pensionisambale, siis taanduvad argumendid sellele, kas see on parem I sambast ja kas see suudab pensionäri olukorda parandada.

On loogiline ja tüüpiline muretseda säästude tootlikkuse pärast, kuid sama tüüpiline on ka unustada riskid, mis nendega kaasnevad.

Mõistagi toovad mõlemad pooled, nii II samba pooldajad kui ka vastased, esile mõned neist riskidest. Esimesed ütlevad, et ilma II sambata ootab inimest vaesus. Vastastele aga meeldib viidata ahneile fondidele, mille tootlus on halb ja mis ei suuda isegi inflatsiooni ületada.

Esimestele võib vastata, et isegi II sammas ei päästa pensionivaesusest. Teistele, et nad ei peaks lähtuma ainult oma ebaõnnestunud kogemusest, vaid vaatama statistikat, millest nähtub, et pensionifondid ületavad inflatsiooni. Veidi, kuid siiski.

Sellest hoolimata näivad mõlemad pooled oma vaidluses eiravat kõige olulisemat mõistliku säästmise ja investeerimise elementi – diversifitseerimist.