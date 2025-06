Raadiohommikus: uus euroriik ja ühe firma uudis

Eesti võttis euro kasutusele 2011. aastal, riburadapidi lisandusid paari aastaga Läti ja Leedu ning siis oli aastateks vaikus. 2023. aastal loobus oma rahvusvaluutast Horvaatia, andes eurotsooni laienemisele jälle hoo sisse. Kolmapäeval selgub aga suure tõenäosusega, et 2026. aastal saab rahaliit veel uue liikme. Kes see on ja mida see endaga kaasa toob, räägib stuudios Eesti Panga rahapoliitika juhataja Peeter Luikmel