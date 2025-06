Tagasi 03.06.25, 18:00 Rootsi eksperdid annavad algajale investorile ostuideid Igaüks võib tänapäeval saada miljonäriks, ütlevad finantsstrateeg Per H Börjesson ja investor Tobias Schildfat Rootsi majanduslehele Dagens Industrile antud kommentaaris.

Investeerimisel mängib olulist rolli aeg ja liitintress

Foto: Zumapress / Scanpix

Kuidas luua tugev portfell, kui sul pole suurt sissetulekut ega varasemaid kogemusi? Rootsi investeerimiseksperdid Per H Börjesson ja Tobias Schildfat kinnitavad, et see on lihtsam, kui arvatakse, kuid vaja on kannatlikust ja distsipliini.

Dagens Industri vahendusel jagavad nad oma põhimõtteid, konkreetseid ostusoovitusi ja kõige tavalisemaid vigu, mida algajad teevad.