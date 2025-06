TI-hüppel võivad õpilased hakata üksteist ja ka õpetajaid tehisaru kasutamisel aitama, rääkis TI-hüppe tegevjuht Ivo Visak. "Ilmselgelt on meil väga palju nutikaid ja digiteadlikke noori, aga samal ajal jalutab Eestis ringi ka üks mütoloogiline tegelane, et me kõik oleme Eesti riigis meeletult digiteadlikud. Tegelikult see ei vasta tõele.“