Hiina nutitelefoniturg kõhnub

Maailma suurim nutitelefoniturg Hiina ei paku tehnoloogiahiidudele viimasel ajal just ülemäära palju põhjust rõõmustamiseks – turg hakkab kokku kuivama, sest kõigil on nutiseade juba olemas.

Uuringufirma Canalys andmeil kõhnus Hiina nutitelefoniturg eelmisel aastal 4% võrra. Seesugust langust pole nähtud aastaid. Eelmisel aastal müüdi Hiinas 459 miljonit nutitelefoni. Uuringufirma andmeil on seesugune areng igati normaalne – Hiina jõuab järele nii Euroopa riikidele kui ka USAle, mis tähendab nutitelefon on inimeste igapäevaelu normaalne osa.

Tehnoloogiaettevõtete seisukohalt tähendab see, et panuseid on tarvis kohe kindlasti tõsta, kui tahta hiinlaste südamesse jõuda. See näib olevat aga keeruline, kuna Canalysi analüütik Mo Jia ütles CNN-ile, et turg on kokku kuivanud oodatust kiiremini. See on väga võimas kontrast võrreldes 2010. aastate algusega, mil aastane müüginumbrite kasv oli suisa kahekordne.

Kohalike rasked päevad

Just möödunud aasta lõpp oli Hiina nutitelefoniturule eriti raske – viimases kvartalis kukkusid müüginumbrid koguni 14%. Sealjuures on märkimisväärne, et just Hiina oma brändid pidid suurimat kukkumist taluma – Oppo ja Vivo müük kukkus vastavalt 16% ja 7%.

Hiina suurim nutitelefonitootja Huawei näitas aga konkurentidest paremat minekut: ettevõtte müüginumbrid tõusid 9%. Canalysi andmeil oli eelmine kvartal Huawei jaoks Hiina turul läbi aegade parim.

Apple, mis andis mõne kuu eest välja iPhone 8 ning iPhone X-i, edenes samuti oodatust paremas tempos ning trügis mööda kohalikust konkurendist Xiaomist. Apple’il on Hiinas nüüd suuruselt neljas turuosa.

Äripäev on varasemalt kirjutanud, et Apple’il on Hiinas olnud varasemalt üsnagi mustad päevad. Pole kahtlustki, et Hiina on õunafirma jaoks ülioluline turg ning ka investorid jälgivad Hiina tulemusi suure hoolega. Siiski ei usu eksperdid, et iPhone X-i tulek asjad Apple’i kasuks päris ümber pööraks. Küll aga on selge, et kallimate nutitelefonide soetamine ei ole enam hiinlaste jaoks nii suur probleem kui varasemalt ehk arvatud.

Canalysi analüütik Hattie He märkis, et tasapisi kokku kuivav nutitelefoniturg saab Hiinas olema tõsiasi. See viitab firmade omavahelisele tugevamale konkurentsile ehk tehnoloogiakompaniid peavad nuputama, mil viisil klientide enda poole võita. “Hiina turul võime oodata väga suuri muutusi,” prognoosis ta.