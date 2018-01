Warren Buffett tahab tervishoidu ümber korraldada

USA tervishoid on üks maailma kallimaid ning ravimihiiud hoiavad riiki haardes. Nüüd sai aga kohalikel ärihiidudel pantvangis olemisest kõrini.

Amazoni, Warren Buffetti Berkshire Hathaway ning riigi suurim pank JPMorgan Chase loovad uue firma, mille eesmärgiks on pakkuda oma ettevõtete poolele miljonile töötajale soodsamat tervishoiuteenust.

Uue ettevõtmise eesmärk pole tulu teenida, vahendab uudisteagentuur Reuters. Pigem hakkab firma keskenduma tehnoloogiale, et saada „lihtsustatud, kõrge kvaliteediga ja läbipaistvat tervishoiuteenust“. Viimane on mõeldud kolme ettevõtte USA töötajatele, keda on kokku 500 000.

Kuidas täpselt uus ettevõte tööle hakkab, pole veel selge, kuid tervishoiusüsteemi tundvad inimesed usuvad, et ettevõte võib hakata teenusepakkujatega otse läbirääkimisi pidama: see tähendab nii ravimifirmasid, haiglaid kui ka arste. Sisuliselt püüavad suurettevõtted mööda minna tervishoiusüsteemi vahemeestest – kindlustuspakkujatest apteekriteni - ja ise endale parimad pakkumised välja kaubelda.

USA tervishoiusüsteemi on palju kritiseeritud seoses sellega, et kuigi terivshoiukulud kasvavad inflatsioonist tunduvalt kiiremini ja moodustasid mullu 18 protsenti kogu majandusest, siis saab sellest tulu vaid käputäis tervishoiuettevõtteid ning patsiendile on hind jätkuvalt ebamõistlikult kõrge.

Kõrged tervishoiukulud on Warren Buffettile pinnuks silmas. „Aina suurenevad tervishoiukulutused on kui näljane paeluss Ameerika majanduse kallal,“ põrutas Berkshire Hathaway juht. „Meie grupil ei ole sellele probleemile vastust, aga me ei võta seda kui enesestmõistetavat [seisundit],“ lisas ta Reutersile.

Samal ajal ootavad analüütikud, et Amazon teeks ravimitööstuses samasugust revolutsiooni nagu on teinud jaekaubanduses. Viimastel kuudel on aina enam räägitud sellest, et Amazonist võib saada apteek ning varsti saab sealtkaudu ravimeid tellida.

Kuid on veel üks moodus, kuidas loodav ettevõte opereerida saaks. Collective Healthi rajaja Ali Diab ütles TechCrunchile, et kolme hiiu liit võib teisi väiksemaid meditsiinile keskendunud tehnoloogiaettevõtteid alla neelama hakata, et siis nende teadmistega edasi minna. „Pakun, et nad keskenduvad täpselt sellele, mida meie juba teeme ehk ehitavad infrastruktuuri, mis sõlmib kogu info kokku. See ei ole midagi, mida inimesed näeksid. Infrastruktuur võtab infot eri allikatest, töötab läbi nõuded, teeb andmed analüüsitavaks, ehitab masinõppel ja tehisintellektil põhinevad süsteemid, mis aitavad leida inimesed, kes vajavad abi, enne, kui need seda isegi teaksid,“ rääkis Diab.

Kolme majandushiiu teadaanne lõi tervishoiusektori aktsiad langusse.