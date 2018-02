Apple’i tulemused: nukrad jõulud

Sarnaselt paljudele teistele suurettevõtetele teatas ka Apple täna pärast börsipäeva lõppu kvartalitulemused, mis annavad põhjust nurisemiseks, sest iPhone polnudki populaarne.

Tõsi, majandustulemused näitavad, et asjad oleksid justkui hästi. Ettevõtte fiskaalaasta esimese kvartali käive oli 88,3 miljardit dollarit, samas kui analüütikud olid oodanud tulemust 87,1 miljardi juurde.

Kasum aktsia kohta tõusis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,7% võrra, 3,89 dollarini. Analüütikud ootasid tulemust 3,83 dollari juurde.

Küll aga ei läinud oodatult hästi iPhone’ide müük. Nii-öelda jõulukvartal on ettevõttele alati olnud väga oluline, sest sageli eelistatakse uus tehnikavidin just pühade puhul soetada.

iPhone’ide müüginumbrid jäid eelmises kvartalis 77,3 miljardi juurde, mis on 0,9% suurune langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Investorite jaoks on just õunatelefonide müüginumbrid ettevõtte edu peamiseks indikaatoriks.

Samuti valmistasid investoritele pettumust prognoosid järgmiseks ehk käimasolevaks kvartaliks. Ettevõte ootab käivet 60 ja 62 miljardi dollari vahele, samas kui Wall Street ootas prognoosi 67,1 miljardi juurde.

Apple’i aktsia reageeris tulemustele langusega, kukkudes järelturul 1%.