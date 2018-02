Microsoft sai Trumpilt maksuhoobi

5 miljardit dollarit jagati Microsofti investoritele möödunud kvartalis aktsiate tagasiostuprogrammi raames.

Kasvu näitas eelkõige pilveäri. Reuters toob välja, et tegu oli lausa kümnenda järjestikuse kvartaliga, mil Azure enam kui 90protsendist käibekasvu näitas. Hästi läks ka Office 365, Dynamics 365 ja LinkedInil.

Ka Xbox hoidis kasvu. Nadella andis hiljem oma kõnes mõista, et plaanib mänguäris veel suuri tegusid teha: tegu on tema sõnul enam kui 100 miljardi dollari suuruse turuga ja kui möödunud kvartalis teeniti Xboxiga ligikaudu 8 protsenti kogukäibest, siis pole välistatud, et tulevikus see näitaja suureneb.

Pilveäri on valdkond, kuhu Microsoft ise kõige enam panustab, eelkõige masinaõppe ja tehisintellekti vallas. Nii tõi Microsoft esile tehisintellekti kasutamise Office 365 tootes. Maakeeli tähendab see näiteks, et rakenduse kaudu saab näiteks oma kõnet kasutades tekste kirjutada.

Tehnoloogia areng tähendab, et ka Microsoft nuputab, kuidas muuta elu kliendile ühelt poolt mugavamaks, teisalt aga tekitada… tootest sõltuvust. Ja maailma juhtiv IT-ettevõte sõltuvust tekitada juba oskab. Eks sa katsu ettevõttes ilma Office-paketita hakkama saada – Microsoft on osanud end nii sügavale ettevõtete ökosüsteemi sisse süüa, et seda sealt kiirest välja kangutada on raske, kui mitte võimatu.

Kuid muret teeb analüütikutele Windowsi ettevõtetele suunatud pilvesegment, mis kahanes nelja protsendi jagu. Eksperte ülltas kõige enam uue arvuti Surface vilets tellimuste arv.

Kui möödunud kvartalis oli see üks Microsofti vedureid, siis nüüd on müük stagneerunud: kasvu oli, aga see jäi kõigest ühe protsendi juurde. Ka originaaltoodete ja ettevõtetele suunatud toodete tõus jäi tagasihoidlikuks.

Võib küll argumenteerida, et Microsoft on juba nii suur ja võimas, et kasvu ongi raske saavutada, kuid need on segmendid, mis on osalt seotud ka pikaaegsemate lepingutega. Niisiis panevad praegused numbrid aluse kasvule tulevikus. See oli ka valdkond, millest Nadella oma kõnes kõige sujuvamalt üle libises.