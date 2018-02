Euroopa aktsiad kukkusid kõvasti

Euroopa indeksid eesotsas DAXiga lõpetavad nädala miinuses, millesarnast pole pool aastat nähtud.

Deutche Bank kukkus täna üle 5% ja mitu sektorit oli languses. See viis üleeuroopalise STOXX 600 indeksi 1% langusesse. Saksamaa DAX langes 1,2% ja Inglismaa FTSE 0,4%.

Nädalaga on Saksamaa DAX kukkunud 3,8 protsenti, mis on ära pühkinud sisuliselt aasta jagu tõusu. Deutsche Bank on pärast oodatust kehvemate tulemuste teatamist langenud nädalaga 11,4%. Punases on 29 indeksi liiget 30st.

STOXX on nädalaga kaotanud 2,6 protsenti, mis on suurim langus alates augustist.

Tugev euro mängib suurt rolli