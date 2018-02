Miks bitcoin alla 8000 dollari kukkus?

Bitcoini hind kukkus täna alla 8000 dollari piiri ning analüütikud peavad süüdlaseks Indiat, vahendab CNN.

Nimelt ütles India rahandusminister Arun Jaitley, et riik võtab kasutusele kõikvõimalikud lahendused, et krüptorahade maksevahendina kasutamine keelustada.

Tõsi, Indias pole krüptorahad just eriti populaarsed, samas andis riigi rahandusministri sõnadele kaalu eeskätt just see, et Indiat peetakse väga suure potentsiaaliga turuks. Sealjuures arvatakse, et Indias saab krüptomaania olema kunagi sama suur kui näiteks Lõuna-Koreas.

India riigijuhid on inimesi krüptorahade eest hoiatanud juba mitu kuud. Riigi rahandusministeerium on krüptorahasid võrrelnud suisa Ponzi skeemiga. See on andnud alust arvata, et õige pea võetakse vastu ka seadused, mis keelavad krüptorahade kasutamist. Sealjuures on India valitsus juba keelustanud seesugused krüptorahaplatvormid nagu Unocoin, Zebpay ja Coinsecure.

Praegu maksab üks bitcoin 8935 dollarit.