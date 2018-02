Veresaun USA aktsiaturul jätkub

USA aktsiaturud hakkasid täna jälle kiiresti kukkuma ning seda ei suutnud ära hoida isegi börsifirmade positiivsed tulemused ja head majandusandmed.

USA aktsiaturud kukkusid viimase kahe kuu madalaima tasemeni. Üheksa päevaga on Standard & Poor's 500 indeks kukkunud juba peaaegu 9 protsenti. Täna kukkus S&P 500 kokku 3,8 protsenti.

Dow Jonesi indeks langes jälle üle 1000 punkti. CBOE volatiilsusindeks tõusis 26 protsenti, 34,5 punktini.

Kusjuures majandusandmed on täna olnud head – nädalane töötu abiraha taotlejate hulk langes 210 000 inimeseni, mis on viimase 45 aasta madalaim tase. Eelmisel nädalal oli vastav näitaja 230 000.

Võlakirjade tootlus kõrge

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis vahepeal 2,86 protsendini, mis on viimase nelja aasta kõrgeim tase. Kauplemispäeva keskel kukkus tootlus 2,82 protsendi peale.

„Suur uudis on see, et võlakirjade tootlus jätkab tõusu,“ ütles investeerimisfirma Newton Advisorsi juht Mark Newton CNBC-le. Ta lisas, et 10-aastaste võlakirjade puhul tasub jälgida 3,05 protsendi taset. „Kui me selle taseme ületame, siis murrab see 30 aastat kestnud langustrendi. See viitaks sellele, et võlakirjaturul tekib pikaajaline tõusutrend.“

Cresset Wealth Advisorsi investeeringute juht Jack Ablin nentis, et langus on „ainult tehniline“. Ta lisas, et turgude hinnatasemed on kõrged ning korrektsiooni on vaja. Muud näitajad on aga tugevad.

Investorid paanitsevad

"Turul on päris palju suuri investoreid, kes on panustanud sellele, et intressimäärad püsivad madalal veel pikka aega. Nüüd nad peavad need tehingud likvideerima," ütles Voya Investment Managementi peastrateeg Doug Cote. "Nad võivad olla praegu täielikult paanikas."

Dow Jonesi indeks langes täna 4,2 protsenti, 23 860 punktini. Standard & Poor's 500 indeks kukkus 3,8 protsenti, 2581 punktini. Stoxx Europe 600 indeks kaotas 1,6 protsenti.

WTI toornafta odavnes 2,4 protsenti, 60,3 dollarini barrelist. Kuld kukkus 0,1 protsenti ja unts maksab 1317 dollarit.