Jim Rogers ennustab meie eluaja karmimat karuturgu

Kuigi karuturg pole hoolimata viimastest langustest veel kätte jõudnud, ennustab investeerimisguru Jim Rogers, et selle saabudes kogeb inimkond seninägemata langust.

„Kui me peaksime jõudma karuturule, milles ma ei kahtle, on see meie eluaja rängim kogemus,“ ütles Rogers Bloombergile antud intervjuus.

Sügava kriisi saabumise põhjusena näeb Rogers võlgade tugevat kuhjumist pärast eelmist finantskriisi. Suurima murelapsena nimetab ta Ameerika Ühendriike. „Võlga on igal pool ning summad üha kasvavad,“ sõnas Rogers.