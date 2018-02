Kriitikud: ühtne pangandusjärelevalve on hambutu

Rahvuslikud huvid ei domineeri

Rahvuslikud huvid järelevalves enam ei domineeri, leiab Eesti Panga asepresident Madis Müller.

"Eesti Panga hinnangul on euroala ühtne pangandusjärelevalve (SSM) hästi käivitunud. Pankade tegevuse ja riskide üle on 2014. aastast alates järelevalve tänu SSMile palju ühtsematel alustel kui varem.“ Tugevnenud järelevalve on viinud parema kapitaliseerituseni ning on vähenenud halbade laenude osakaal. Samuti käib Mülleri sõnul riskide hindamine riikides samadel alustel.

SSMi juhi Daniele Nouy sõnul on Euroopa pankadel nüüd rohkem kapitali ja vähem halbasid laenusid, kui enne SSMi tegevuse algust. Euroala 21 suurima panga kapitaliadekvaadsus on tõusnud 12,9 protsendini võrreldes 10,8 protsendiga kolme aasta tagusest ajast, ning langenud on ka halbade laenude osakaal, seda eriti Itaalias, kus halvad laenud rõhusid kogu majandust. Peale keskpanga tegevuse on kapitaliseerituse paranemisele kaasa aidanud ka peale finantskriisi paika pandud globaalsed kapitalireeglid.

„Tõsi on küll see, et nn halbade laenude probleem mõnes euroala riigis on jätkuvalt tõsine. Sellega tegelevad oma pädevuste piires nii pangandusjärelevalve kui ka Euroopa Komisjon,“ tõdes Müller.

SSMi õige test on aga veel ees, leiab endine Rootsi finantsminister Anders Borg. „Seda, kas me oleme teinud piisavalt, saab veel näha. SSMi õige test tuleb järgmises finantskriisis,“ tõdes Borg.