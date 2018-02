LHV tahab mõne aastaga kasumi topeldada

Ainult tellijale

Mullused plaanid suuremalt jaolt täitnud LHV Group seab tänavu sihiks kasvatada kasumit 10 protsendi jagu. Viie aastaga loodab firma aga kasumi enam kui duubeldada.

“Ärikeskkond püsib hea, kandvad trendid on mõistlik ja laiapõhjaline majanduskasv, ettevõtete tootlikkuse ja investeeringute suurenemine ning palgakasv. Finantssektori tervis on tugev, peamiselt iseloomustavad seda laenude mahu suurenemine ja madal võlgnevuste tase,” loetles LHV Groupi juht.

Kasvu otsib finantskontsern tänavu kõikides ärivaldkondadest. Näiteks panustab firma tugevalt elektoroonilistesse kanalitesse: uuendatakse internetipanka, laiendatakse mobiilipanga funktsionaalsust ja tuuakse turule pensionirakendus. Samuti plaanib LHV tuua turule noortele suunatud pakkumise ja autokindlustuse. Kavas on ka liitumine reaalajas euromaksete süsteemiga ning ettevalmistused reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumiseks.

Vajadusel lendavad ka kliendile külla

Tänavu on kavas panna LHV Ühendkuningriigi kontorisse tööle kindel meeskond ja asuda sealseid kliente teenindama. LHV keskendub Suurbritannias uutele ehk niinimetatud neopankadele, valuuta teenusepakkujatele ja maksevahendajatele. Seal näeb LHV eelist just kliendikesksuses ja väiksuses. "Kui kohapeal on väga suur pank, siis see mastaabivahe on nii suur, et suured majad ei viitsi või ei taha nende potentsiaali hindama hakata," tõdes Toomsalu. Ta lisas, et nemad seda potentsiaali näevad ja saavad pakkuda kliendikeskset partnerlust kohe algusest peale.

"Vajadusel lendame ka üle ookeani kliendile külla, istume poole panga juhatusega kaks päeva ja vaatame üle rahapesu protsessid," ütles Toomsalu.