Alexander Elder: vaikus keset tormi

Eesti juurtega USAs tegutsev aktsiakaupleja Alexander Elder leiab, et lähiajal on turgudel oodata risttuules ekslemist, millele järgneb langus madala käibe juures põhja ning seejärel saab tõusutrend uue alguse.

Alustame graafikust, mis on olnud meie kõige usaldusväärsem teejuht viimase kahe aasta pulliturul – see on tööstusrühmade ja alamrühmade tabel (SpikeTrade’ile ainuomane). See põhineb impulsi süsteemi rakendamisel 229 rühma ja alamrühma nädalagraafikutele. Kuniks roheliste pluss siniste rühmade arv püsib üle 120, on tegemist tõusutrendiga. Kui punaste pluss siniste hulk kasvab üle 120, oleme langustrendis. Kui nende arv kerkib üle -120 joone (miinus tähistab pessimistlikku meeleolu), annab graafik ostusignaali. Viimased viis juhtu on siin tähistatud nooltega – pange tähele nende signaalide kvaliteeti.

Väike tabel 1 jälgib, kui suur protsent USA aktsiatest on oma 50 päeva eksponentsiaalsest libisevast keskmisest (EMA) kõrgemal. Kui see osakaal vajub alla 20 protsendi, on tegemist tugevalt ülemüüdud turuga. Neid kohti tähistavad rohelised sõõrid – pange tähele, et osa jõnkse allapoole on teravad, osa on laugemad, aga kõik need eelnevad olulistele ostukohtadele. Praegune jõnks on ainult nädal aega vana. Kas see tuleb järsk või lauge?

Väike tabel 2 näitab nn hirmuindeksit VIX. Kui see sulgub oma Bollingeri koridoris, nagu see juhtus reedel, siis annab see lühiajalise ostusignaali (tänud spiker’ile Grant C, kes tõi selle tööriista meie vaatevälja).

Väike tabel 3 näitab VIX-i neljas perioodis. Kui kõige kiirem (roheline) skaala kerkib ülejäänud kolmest kõrgemale, siis on tegemist jätkusuutmatu turulangusega. Paremas servas on see juba vajumas, mis näitab, et langus on suuresti jõu kaotanud (aitäh Igor C-le selle uurimuse väljatöötamise eest).