Arco Vara jõudis kasumisse

Tallinnas ja Sofias asuvate elamukvartalite müügitulud aitasid Arco Varal 2017. aastal kasumini rühkida.

"Meil on piltlikult öeldes kogu aeg püsti vähemalt kaks kraanat ning kogu kontserni arendusportfellis on ootamas üle tuhande kodu," tõdes Arco Vara juhataja Tarmo Sild ettevõtte hetkeseisu kommenteerides. Mullune müügitulu on tema hinnangul jätkusuutlik ning paranenud on ka sularahapositsioon ja võlaseisund. Ettevõtte laenukoorem on vähenenud 20% võrra, samuti on paljud laenud muutunud lühiajalisest pikaajaliseks.

Arco Vara kasumisse jõudmine valmistas Sillale mõistagi head meelt, kuid juhataja sõnul ei võinud rahule jääda kasumi suurusega. Ligikaudu 8,8protsendine omakapitali tootlus on tema hinnangul siiski liiga väike.