Euroopa aktsiatel viimase aasta parim nädal

Euroopa aktsiaturgudel oli enam kui aasta parim nädal, millele on kaasa aidanud globaalsete turgude taastumine, vahendab MarketWatch.

Euroopat toetas Ühendriikide aktsiaturu tõus, mis on kestmas juba kuuendat päeva järjest. „Euroopa on hüpanud kõrgemale ja see on toimunud pärast seda, mil Wall Streetil oli muljetavaldav kallinemine,“ rääkis City Indexi analüütik Fiona Cincotta. „See viitab asjaolule, et turud on kõrgemate inflatsiooniootustega kiiresti ära harjunud. Ei tasu ära unustada, et börsifirmade tulemused on tugevad ja väljavaated head.“

Tõsi, Tallinna börsile tõus siiski täna ei jõudnud – kohalik indeks langes 0,33 protsenti, 1270 punktini.

Hispaania IBEX 35 indeks tõusis 1,2 protsenti ja Saksamaa DAX 30 lisas 0,9 protsenti. Prantsusmaa CAC 40 hüppas 1,1 protsenti ja Suurbritannia FTSE 100 kallines 0,8 protsenti.