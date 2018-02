Morgan Stanley: aktsiatel on veel veidi tõusuruumi

Morgan Stanley strateegid usuvad, et aktsiaturgudel tekib uus optimism, mis viib indeksid eelmistest rekorditest ligi 5 protsenti kõrgemale, vahendab CNBC.

Morgan Stanley USA aktsiaturgude peastrateeg Michael Wilson ütles sellel nädalal, et Standard & Poor’s 500 indeks tõuseb tänavu 3000 punktini ja hakkab aasta lõpus uuesti langema.

Wilsoni niinimetatud pullituru hinnasiht on indeksi praegusest tasemest 9,3 protsenti kõrgemal. Praegu kaupleb S&P 500 indeks 2744 punktil. Eelmisel nädalal langes indeks 5,2 protsenti, mis oli suurim langus alates 2016. aastast.

„Ma arvame, et kauplemismahtude kasv ja šokk on viinud hinnatasemed liiga madalale. Samas oleme teadlikud, et turgudel kipuvad olema ülereaktsioonid ja seetõttu peaks investorid olema kannatlikud,“ rääkis Wilson.

Wilson hoiatas, et volatiilsus tõenäoliselt 2017. aasta tasemeteni ei lange. „Me usume, et korrektsioon on suurema kahju ära teinud, aga hiljutisele tasemele volatiilsus ei tohiks kukkuda.“

„See on tüüpiline hilise tsüklile. Tsükli lõpp peaks tulema aga alles selle aasta lõpus ja seetõttu me ei usu, et S&P 500 on oma tipud saavutanud,“ lisas ta.