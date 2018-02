Buffett: võlakirjad riskantsemad kui inimesed arvavad

24. veebruar 2018, 16:59

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett kirjutas oma aastakirjas, et investorid peaksid jääma oma strateegiale kindlaks ning saama aru, et võlakirjaturud kätkevad endas korralikku riski, vahendab Bloomberg.

Miljardärist investor Warren Buffett avaldas täna oma iga-aastase Berkshire Hathaway aktsionäridele saadetava kirja, kus ta kritiseeris järjekordselt aktiivsete fondide teenustasusid. Ta tõi ka välja, et võlakirjaturgudel on praegu küllaltki suur risk. Lisaks sellele rääkis ta ka lihtsa investeerimistrateegia juurde jäämisest, millega ei proovita turgu ületada ja kõrget tootlust teenida.

„Hea tootlus tuleb, hea tootlus läheb,“ kirjutas Buffett. „Teenustasud jäävad alati alles.“

Kirjas, mis oli eelmiste aastatega võrreldes tunduvalt lühem, räägiti kihlveost, mis tehti fondiga Protege Partners. Nimelt esitas Buffett sealsele rahahaldurile väljakutse, et too valiks välja grupi riskifonde, mis võiks Standard & Poor’s 500 indeksit 10 aasta jooksul ületada. Kihlveo tulemused selgusid eelmise aasta lõpus ning indeksfond võitis küllaltki ülekaalukalt.

Buffett soovitas investoritel jääda aktsiaturule, vaatamata sellele, et need võivad olla lühiajaliselt riskantsemad.

Võlakirjaturud on riskantsed

„Oma portfelli riski hinnatakse selle järgi, milline on aktsiate ja võlakirjade osakaal. See on pikaajaliste investorite jaoks kohutav viga – nende hulka kuuluvad pensionifondid, ülikooli fondid ja sääste koguvad erainvestorid,“ kirjutas Buffett. „Tihtipeale on kõrge kvaliteediga võlakirjad need, mis portfelli riski suurendavad.“

Buffett rääkis kirjas palju ka Berkshire’i 2017. aasta tulemustest. Ettevõte sai palju kasu USA maksureformist. Üllatus oli aga see, et konglomeraadi kindlustusäri teatas, et sattus kahjumisse.

Legendaarne investor ütles, et ostmiseks uute ettevõtete leidmine on küllaltki keeruline. Berkshire’il on palju raha, aga Buffett nentis, et suur osa äridest, mille ostmist ta eelmisel aastal kaalus, on liiga kalli hinnaga. 87-aastase investori sõnul tunneb ta ennast „paremini kui kunagi varem“, aga juba praegu otsitakse talle järeltulijat.

„Meie juhid teavad minu soovitusi,“ nentis ta. „Kõik kandidaadid on Berkshire’ile avatud ja ma tunnen ennst nende inimeste suhtes kindlalt.“