Hiina Geely ihaldab Daimleri tehnoloogiat

Hiina autotootja Geely sai Mercedeste tootja Daimleri suurimaks osanikuks 9 miljardi dollariga ja loodab veenda Saksa autohiiglast elektriautode tootmises koostööd tegema, kirjutas Reuters.

Ka osanikuna pole ligipääs Daimleri tehnoloogiale lihtne ülesanne. „On üks asi olla investor, isegi oluline investor, aga hoopis teine asi olla koostööpartner,“ ütles IHS Markit Automotive’i Aasia piirkonna konsultant James Chao. „Ma usun, et algavad läbirääkimised, et midagi kokku leppida. Saame siis näha, kas see õnnestub.“

Hiina autotootjatel on surve liikuda edasi suurte sammudega, sest maailma suurim autoturg seab ettevõtetele ranged eesmärgid hübriidide ja elektriautode müügiks.

Hiina autotootja käes on juba täelikult rootslaste Volvo, Londoni taksode tootja London Taxi Company. Aasta tagasi omandas Geely enamusosaluse sportautotootjas Lotus, 49,9 protsenti Malaisia autofirmas Proton, 3,3 miljardi USA dollari suurune osalus Volvo Trucksis ja enamus lendavaid autosid kavandavas start-up’is Terrafugia.