Nokia kummutab eelarvamusi: me meeldime ka noortele

Nokiate tootja HMD Global avalikustas eile viis uut Nokia telefoni. Ettevõtte tegevjuhi asetäitja Pekka Rantala sõnul ületas telefonide müük analüütikute ja ka ettevõtte enda ootusi. Ka telefonide ostjad pole sellised, nagu ette kujutatakse: „Kaks kolmandikku Nokia nutitelefonidest müüdi alla 35aastastele.“

HMD Global on enne pühapäevast telefonide avalikustamist välja lasknud 11 uut Nokia telefoni, mida müüakse 80 riigis. Viimastest telefonidest neli on Androidi kasutavad nutitelefonid. Kõige odavam telefon maksab umbes 70 eurot ja kalleim 749.

Kui uuringufirma Counterpoint Research pakkus, et Nokia telefone müüdi eelmisel aastal 60 miljoni ringis, siis Rantala sõnul on tegelik number suurem. „Müüdi 70 miljonit telefoni, mis on rohkem, kui ootasime meie ja kui ootasid analüütikud,“ ütles Rantala.

Tema sõnus on nad tõestanud kahtlejatele, keda on olnud piisavalt, et Nokia meeldib ka nooremale kasutajale. „Me oleme näidanud, et see pole probleem. Kaks kolmandikku nutitelefonide ostjatest on alla 35 aasta vanad.“ Ta ei ütle samas, kui suur osa ettevõtte müüdud telefonidest on nutitelefonid. Ilmselt umbes kümnendik, pakub Yle.

HMD on seadnud eesmärgiks mõne aastaga viie suurema telefonitootja hulka tõusta. Rantala sõnul on eesmärk alles. „See on kahtlemata võimalik. Pole väga oluline, kas turuosa on praegu 0,7 või 0,9 protsenti. Oluline on kasvatada kogu aeg müüki ja hoolitseda klientide ja edasimüüjate eest.“