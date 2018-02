Viis megatrendi, mis võivad trotsida turgude langust

See trend ei ole uus, sest keskmine eluiga kasvab juba aastakümneid ning demograafid on seda ka ette näinud. Sellegipoolest tasub välja tuua, et USAs on niinimetatud beebibuumerite põlvkond jõudnud 50ndate eluaastate keskpaika. Sellega on seotud mitmed muutused.

Ühiskonna vananemisest räägitakse palju ning maailma rahvastiku kohta andmeid koguv Population Reference Bureau prognoosib, et Ühendriikides kasvab üle 65aastaste elanike arv nelja kümnendi jooksul 100 miljoni inimeseni, mis on praegusest ligi kaks korda rohkem. See ei toimu ainult USAs – meditsiini arengu ja elatustaseme tõusu tõttu kasvab oodatav eluiga kõikjal maailmas.

Jeff Reeves kirjutab, et üks võimalus on investeerida otse autotootjatesse, kellel läheb sinu arvates paremini. Samas pole veel tooteid, mis oleks turu jaoks valmis. Seega võib olla hea mõte ka panustada ettevõtetele, kes pakuvad isesõitvate autode tehnoloogia väljaarendamisel tootjatele teenuseid ja seadmeid. Nende hulgas on näiteks Rootsi andureid tootev ettevõte Autoliv, digikomponente tootev Delphi Automotive ja kiibitootja Nvidia . Nvidia protsessoreid kasutatakse juba väga paljudes autodes – alustades Teslast ja lõpetades Honda Civicuga. Tasub välja tuua, et head ETFi pole isesõitvatele autodele panustamiseks veel loodud.

Eelmisel kuul teatas Tesla , et nende juhita auto sõitis Californias otsa tuletõrjeautole. Neid asju juhtub, aga viimastel aastatel on sektorist tulnud siiski positiivseid uudiseid. Just järgnevatel aastatel võib tulla läbimurre, kus tehnoloogiaid laialdasemalt kasutama hakatakse.

Põllumajandus ja vesi

Oleme palju kuulnud sellest, kuidas Ühendriikide infrastruktuuri kulutused kasvavad ning sektori investorid on optimistlikud. Selleks, et veidi spetsiifilisemaks minna, tasub vaadata vett ja veega seotud kommunaalfirmasid, kirjutab MarketWatch.

Joogivesi on inimese baasvajadus ning paljude jaoks on see enesestmõistetav. Maailmas on sellega aga palju probleeme ja need probleemid on jõudnud ka USAsse. Hiljuti muutus vesi toksiliseks Michigani osariigis Flinti linnas ning Californiat on tabanud põuad, mis on tekitanud tõsise joogivee probleemi. See on aga võimalus investorite jaoks.

Suur osa Ühendriikide veesüsteemidest on vananenud ning neid pole võimalik ka parandada. Need tuleb välja vahetada. USAst leiab mitu börsil kaubeldavat veefirmat – näiteks American Water Works, Artesian Resources ja York Water Company. Need on stabiilsuselt sarnased börsil olevatele elektrifirmadele, aga pakuvad palju suuremat kasvupotentsiaali.

Nendele, kes eelistavad ETFe, on hea valik PowerShares Water Resources ETF.