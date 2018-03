Aktsionärid jäid Silvano tulemustega rahule

Börsireeglite eiramise eest võib oodata trahv

Silvano teatas tulemused alles 1. märtsil ning rikkus sellega Tallinna börsi reegleid, mis näevad ette, et tulemused peab teatama hiljemalt veebruari lõpuks. Selle eest võidakse börsifirmale ka trahvi teha.

„Reglemendi kohaselt peab vahearuanne olema esitatud hiljemalt kahe kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest,“ rääkis Nasdaq Tallinna kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ott Raidla.

Sisuliselt tähendab see, et Silvano oleks pidanud oma tulemused esitama hiljemalt veebruariks. „Aruande esitamise tähtaeg oli eile. Meie järelevalve juht on sellega kursis ja tegeleb teemaga,“ lisas ta.

9000 Silvano aktsiat omav Indrek Saarma ütles, et tegu pole hea üllatusega. „Eks ta ebameeldiv on. Eriti kui oled arvestanud, et tulemused peavad tulema. Aga kindlasti on seal taga põhjused ja kuna sisuga ei ole tutvunud, siis täiendavalt ei tahaks kommenteerida,“ nentis Saarma.

Raidla rääkis, et börsifirmale kehtestatud nõuete mittetäitmise või mittekohase täitmise korral on börsil õigus nõuda ettevõttelt rikkumise kohta selgitust. „Pärast selgituse saamist on börsil õigus teha ettevõttele hoiatus või nõuda leppetrahvi tasumist.“ Raidla ei täpsustanud, kui suur võiks võimalik leppetrahv olla.