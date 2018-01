Tippinvestorid jagasid edu valemit

Ainult tellijale

Tallinna börsi investorite TOPi kuuluvad Toomas Taube, Jaak Roosaare, Lauri Meidla ja Paavo Nõgene rääkisid investor Toomase konverentsil oma sensiest teekonnast, põhimõtetest ning andsid vaate tulevikule.

Päevajuht Marko Reikopi küsimustele vastates selgus, et kuigi investorid on mitmes asjad ühel meelel, erinevad tänasesse TOPi kuulujate õppetunnid ning kohati ka see, mida konkreetselt investeeringult oodatakse.

Kuidas te investeerimisega alustasite ning oma investeeringuid rahastate?

Taube: Algsumma oli 2000 krooni, pean tunnistama, et olen suuresti sees Tallinna Vees ning sellesse aktsiasse ära armunud.

Roosaare: Minu algsummaks oli 10 000 krooni, pool oli olemas, pool laenasin isalt.

Meidla: Alustasin 7000 krooniga, peagi kahanes see 3200 kroonile ja ostsin seejärel viimase raha eest endale nahktagi. Siis jäi investeerimine mõneks ajaks soiku ning tõusis taas päevakorda seoses LHV tulekuga ning ususse sellesse.

Nõgene: Mul on klassikaline portfell, osade investeeringutega püüan dividendi ja osadega ootan kasvu, viimast näiteks Leedu Siauliu pangaga.

Järgin põhimõtet "ise teen, ise vastutan". Mul on taktika, et kui ebaõnnestun, siis üksi ja ei süüdista kedagi. Nii on palju lihtsam, minu enda raha, minu otsused, minu vastutus. Kui kuulad kellegi soovitusi, võib jääda tunne, et äkki anti halb soovitus. Alati tasuks vaadata, et jälgid adekvaatset informatsiooni, sest nii palju on internetis siseturundust.

Millist strateegiat järgite?

Roosaare: Tallinna börsil on nii, et jäta kõrvale ettevõtted, kes ei maksa dividende ning sul on tootlus kordades parem.

Taube: mina olen dividendimees. Oman LHVd, kes maksab dividende. Samas on mul ka Tallinkit lootuses, et vara väärtus kasvab. Suuri tundeid pole Eesti Ekspressi ja Arco Varaga seoses ning praegu on minu jaoks suurim küsimus Tallinna Vesi, mille puhul ma ei pea õigeks vahetult pärast uudiseid reageerida. Ma pole aktiivne investor.

Meidla: Mina dividendidesse ei usu, neid makstakse kahel põhjusel: 1) Nähakse, et midagi on valesti ja tahetakse investorit rahustada (tööõnnetus), 2) omanikul on vaja teha mingi väljaminek.

Kuidas odavalt osta ja kallilt müüa?

Taube: Paraku nii see ei käi, kui käiks, siis investor Toomas ei oleks jõudnud mind siia osta esinema.

Nõgene: See juures on kõige tähtsam end ettevõtte tegeliku käekäiguga kursis hoida.

Meidla: kui asjad tunduvad odavad, võivad nad veel mitu korda odavamaks minna ja kui asjada tunduvad kallivad, võivad nad veel mitu korda kallimaks minna. Osta tuleb siis, kui tekib arusaam, et mõni ettevõte võiks lähiaastate perspektiivis veel mitu korda kasvada. Müüa tuleb siis, kui on tunne, et kasv on kinni jäänud. Pikas perspektiivis status quo'd hoidvad ettevõtted tapetakse.

Roosaare: tuleb silmas pidada, et aktsiad koguaeg kuuluvad kellelgi. Kui aktsiad kukuvad, siis see tähendab lihtsalt, et rohkemad tahavad neist lahti saada kui osta.

Mulle endale meeldib see mõte, et pigem karta seda, et pigem jääb turul osalemata ja investeering tegemata. Seda juttu räägitakse muidugi siis, kui on 5a tugevat turgu olnud.

Milline on teie kõige eredam õppetund seoses investeerimisega?

Nõgene: püüdke investeerida sellistesse instrumentidesse, mille kohta te mingitki infot omate.

Meidla: olen oma investeerimisfirmast liiga palju dividende välja maksnud. Sealt mul on tekkinud dividendide väljamaksmise vastureaktsioon.

Rooaare: ära müü võitjaid. LHV näide, sain enne börsilejõudmist 2,7 euro pealt. Börsile jõudes tekkis tahtmine müüa, nüüd veel kasvanud. Müügitehinguid võiks proovida võimalikult vähe teha ning mitte müüa aktsiaid liiga kergelt.

Taube: vaatan, palju Euroopa Keskpank tugioste teeb. Majandust tehakse täna sõnadega, kui keskpanga juht esineb, siis retoorika otsustab ära, kuidas aktsiad käituvad. Me oleme kohe ja valmis kõike tegema, kui miski hakkab käest ära libisema.

Nõgene: Mulle meenub näide Tallinna börsilt. Silvano hind oli mõni aastat tagasi põhjendatult madalale langenud. Alustati tagasiostuprogrammi, osteti 7-8 protsenti aktsiaid tagasi, aga aktsia hind muutus sellevõrra 110 protsenti kallimaks.

Mis teete selle rahaga, kuhu meelsasti raha kulutate? Miks te kogute seda üldse?

Meidla: See ongi mäng, raha ei tohiks olla kunagi eesmärk. Kunst või intellektuaalne värk meeldivad mulle, eesmärk on tarbida kunsti.

Nõgene: minu jaoks on see konkreetne pensionisammas. Mul pole ühtegi sammast, olen otsustanud, et kogun selle raha endale kokku teisiti. Oman ka kinnisvara, juhuks kui turud kokku kukuvad. Püüan pensionisamba kasvatada endale ise.

Roosaare: Olen kahe väikese lapsega pereinimene. Ei ole veel kunstinautimiseni jõudnud. Minu jaoks on see kõik puhver, et saab rahulikumalt elada, reisil käia ja aega maha võtta. Meeldib protsess, seega ei kavatse kapitali ära kulutada.

Taube: Seda muret jah ei ole, et võiks ära kulutada. Mulle meeldib sõltumatuse ja vaba valiku tunne.

Kuhu investeerida nüüd ja praegu?

Meidla: 2018. aasta kõige parem investeering on see, et ei ava ühtegi uudist, kus sõna "krüpto" on sees. Krüptosse ei ole võimalik investeerida, investeerimine on teistsugune tegevus. See maailm on hetkel nii segane.

Nõgene: Mina soovitaks raha koguda ja oodata ning vaadata. On ju läbi käinud uudised, et mõni riigiettevõte börsile tuleb, mis võib tuua teatavaid võimalusi.

Roosaare: soovitaksin üldisemalt oma rahaasjad korda ajada. Enamus parimaid ostukohti tuleb siis kui enamus inimesi töökoha kaotavad. Pigem proovige nendeks hetkedeks uusi sissetulekuid luua.

Taube: ega siin ei ole häid alahinnatuid ettevõtteid praegu. Kui osta midagi, tuleb silma peal hoida, et enne kui välisukse juures kitsaks läheb, välja saab. Igavikulises mõttes investeerige parem oma järglastesse ja lastesse, see on parem investeering kui mingi aktsia börsil.