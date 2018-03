Elmo Somelar: Tallink näitab väsimuse märke

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kuigi stabiilne äritulude suurenemine tagab Tallinki kasumi ja käibe kasvu, valmistab ettevõtte väikeinvestorile Elmo Somelarile muret laevafirma strateegiline vaade.

„Muret teeb ettevõtte strateegiline vaade – Tallinn-Helsingi tunneli ehitus on meedias väga laia kajastust leidnud, kuid Tallink näib seda teemat ignoreerivat,“ nentis ESK Grupi kaudu 100 000 Tallinki aktsiat omav Elmo Somelar. Tema arvates võiks Tallink selle asemel saada palju positiivset tähelepanu nii rahvusvaheliselt kui ka riigis sees. „Olenevalt sellest, millist sisu nende sõnum kannab.“

Samuti märkis Somelar, et vaatamata positiivsele käibe ja kasumi kasvule väljendab börsifirma teatud väsimuse märke. „Shuttle'i ja Megastari puhul sooviks rohkem infot, milles seisneb teenuste efektiivsuse paranemine ja kuidas on õigustatud veeldatud maagaasi kasutuselevõtt täpsemalt,“ rääkis ta.

Leidub ka positiivset

Tulemustes üllatas Somelari positiivselt aga kaubavedude müügikäibe kasv 13,3 protsendi võrra. Samuti tõi investor välja netofinantskulude vähenemise, mis sai võimalikuks madalamate intressikulude tõttu. „Teistes segmentides on kasv tagasihoidlikum,“ märkis Somelar.

Väljamakstava 3 eurosendi suuruse dividendi kohta leidis Somelar, et see on mõistlik. „Arvestades ettevõtte laenukoormust ja kasumi marginaali, on dividendimakse jõukohane,“ arvas investor.

Sellegipoolest rõhutas Somelar, et ootab ettevõttelt tulevikus suuremat läbipaistvust ja täpsemaid ülevaateid investorile. „Soovin ettevõtte tulevikku mõjutavates tegevustes kaasa rääkimist, uudseid ideid, tooteid ja teenuseid, millel oleks suurem eristumine konkurentidest ja kõrgem lisandväärtus,“ ütles ta.