Novaturase IPO – kas märkida?

Novaturas, mis Eestis ja Lätis on tuntud Novatoursi kaubamärgi all, on Baltimaade suurim reisikorraldaja, mis pakub oma aktsiaid müügiks avalikkusele kuni 7. märtsini, kuna üks ettevõtte suuromanikke müüb enamuse oma osalusest.

Aastal 2017 hakkas Novaturas reise müüma ka Valgevenes. Samas on selge, et olulist panust ei saa lähiaastatel Valgevenes tehtavas müügis veel oodata, sest elanike ostujõud on Valgevenes kolm korda väiksem kui Leedus. Kui arvestada, et sisemajanduse kogutoodang inimese kohta on Maailmapanga arvestuste kohaselt Valgevenes 4989 dollarit ja Leedus 14879 dollarit.

Novaturasega seoses on oluline märkida, et Bulgaariasse tehtud reiside arv kasvas aastaga 17% ning Kreeka reiside arv 11%. Samuti kasvas uuesti Türgi ja Egiptuse kuurortide populaarsus, sest peale 2016. aasta langust reisis sinna eelmisel aastal Eestist 35% ja 75% rohkem inimesi. Need numbrid seletavad päris hästi ka seda, kuidas sai Novaturas oma müügikäivet 2017. aastal 84% kasvatada.

Turismireiside arv sõltub tugevalt majanduse üldisest olukorrast – mida paremini läheb majanduses, seda rohkem inimesed saavad endale puhkusereise lubada. Eesti Panga statistika järgi suurenes Eesti elanike välisreiside arv eelmisel aastal 5% võrra 3,7 miljoni reisini. Siia sisse on arvestatud ka 665 000 Soome tehtud reisi, millest suur osa on tõenäoliselt seotud Soomes töötavate inimeste sõitudega.

Ettevõtte turustuskanalid on mitmekülgsed – reise pakutakse nii läbi enda kontorite (6 kontorit Baltikumis), läbi enda online-müügiplatvormi, kasutatakse ka teiste reisibüroode (400) poolt tehtavat müüki ning lennupiletite müümisel kasutatakse ülemaailmse jaotuse süsteemi (GDS). E-kaubanduse osakaal Novaturase müügitulus pidevalt kasvab, nii et 2017. aastal moodustas see 16% käibest. Nii et valdav osa reiside müügist tuleb siiski läbi teiste reisibüroode ja läbi enda müügikontorite.

Novaturas pakub oma klientidele suures valikus pakettreise, mille populaarsemateks sihtkohtadeks on Vahemere ja Musta mere ümbruse riigid. Novaturase puhkusereisid väljuvad nii Vilniusest, Riiast kui ka Tallinnast. Novaturase hinnangu kohaselt on tema turuosa tšarterlendude korraldamisel Baltikumis 44%, sh Leedu vastaval turul on turuosa 49% ning Eestis ja Lätis 39%. Sellega ollakse Baltikumi turuliider ning seda juba alates 2004. aastast.

Mis puutub 2018. aasta majandustulemustesse, siis paljulubav on see, et ette suveks ette ostetud reiside maht on eelmise aastaga võrreldes 84% kõrgemal tasemel. Nii et käibe ja kasumi kasvu võiks oodata ka käesolevalt aastalt.

Helde dividendipoliitika

Kuna Novaturase kapitalivajadused on väikesed, siis saab ettevõte teenitud kasumit dividendidena aktsionäridele jaotada. Ettevõtte prospekti järgi plaanitakse iga-aastaselt dividendideks välja jaotada 70-80% kasumist. Varasemalt on see dividendide jaotamine olnud küll teenitud kasumist suurem.

Nii näiteks maksis firma viimase kolme aasta jooksul dividendidena välja 33,5 miljonit eurot, samas kui puhaskasumit on teenitud 14,9 miljonit eurot. 2017. aasta lõpu seisuga on ettevõtte jaotamata kasum 13,8 miljonit eurot, nii et sellist dividendisadu nagu ettevõte maksis omanikele 2015. aastal enam oodata ei saa. Siis maksti rahavoogude põhiselt 17,072 miljonit eurot dividende, mis oli makstud 2014. aasta kohta määratud 20 miljoni euro suuruse dividendimakse jaoks.

Eelmise aasta kasumi pealt makstakse aktsionäridele 0,58 eurot aktsia kohta, mis teeb aktsia dividenditootluseks 4,3%. Kui arvestada, et 2018. aastal teenitakse samas suurusjärgus kasumit kui eelmisel aastal ning sellest makstakse 70% dividendidena välja, siis võiksid uued Novaturase aktsionärid oodata IPO hinna pealt arvestatuna 5,4% suurust dividenditootlust 2019. aasta kevadel. Kuid siin on üks riskikoht. Nimelt toob Novaturas emissiooniprospektis välja, et ta peab kuni 2020. aastani järk-järgult tagasi maksma Luminor pangalt võetud laenu.

Veel 2018. aasta veebruaris Novaturase ja Luminori vahel sõlmitud laenulepingu tingimuste muutmise järgi peab Novaturas tagasi maksma 2018. aasta juuniks 4 miljonit eurot, 2018. aasta lõpuks 2 miljonit eurot, 2019. aasta lõpuks 2 miljonit eurot ning 2020. aasta lõpuks viimased 6 miljonit eurot. Nii et arvestades sellega, et aktsiate emissioonist ei tule Novaturase enda bilanssi ühtegi eurot, siis ta peab antud laenusummad tagasi maksma, kas uue laenu võtmisega või teenitavalt kasumilt. Kui ta saaks praeguse kasumi põhjal 2 miljoni euro laenu tagasimaksega aastas ka dividendide maksmise korral hakkama, siis 6 miljoni euro tagasimaksmise korral saaks ta oodatud mahus dividende maksta vaid siis, kui õnnestub võtta uut laenu.

Poolakas väljub

Aktsiate avalikul pakkumisel müüb senine suurinvestor, Poola erakapitalifond, 56,9% oma käes olevast aktsiapakist (40,24% ettevõttest), mille järel jääks tema osalus ettevõttes 30,5%-ni. Kui tuleb aktsiate ülemärkimine, siis müüb Poola fond veel 16% suuruse osaluse ettevõttest, mille järel fondi osalus langeks 14,5%-ni.

Kui erakapitali fondi puhul on müük arusaadav, sest see on osa fondi investeerimispoliitikast, siis küsimusi võib tekitada see, miks kolmest Leedu omanikust kaks soovivad samuti pool oma aktsiapakist ära müüa. Eriti arvestades seda, et ettevõtte aktsia peaks olema hea dividendimaksja. Samas jääb kolmas Leedu suuromanik kogu osalusega aktsionäriks edasi, nii et siin ei maksa ka suurt intriigi otsida.

Kui arvestada Novaturase aktsia hinnaväärtust, siis kui aktsia hinna määramisel arvestada EV/EBITDA suhtarvu, siis tuleb see eelmise aasta tulemuste põhjal 10,5 korda, mis ei ole just eriti odav. Samas kui arvestada hinna-kasumi suhtarvu (P/E) 12,9 korda, siis see on suhteliselt odav, kuigi Baltikumi turult võib leida ka odavama hinnatasemega aktsiaid.

Küsimus on Novaturase puhul muidugi ka selles, kas suudetakse 2017. aasta kasumit sel aastal ületada või vähemalt korrata? Teine asi, mis ettevõtte riskide poole pealt peab arvestama on see, et vähese kapitalimahutavusega ettevõtete puhul peab suutma hinnata, kui täpselt on ettevõtte firmaväärtust ehk goodwill’i hinnatud? Kui Novaturase goodwill on bilansis 30,3 miljonit eurot, siis ebasoodsate arengute puhul peab ettevõtte seda maha kirjutama, millest tulev kahjum jääb otseselt aktsionäride kanda.

Kokkuvõttes peab iga investor ise kaaluma, kuidas Novaturase aktsiate emissioonil osalemine tema investeerimisstrateegiaga kokku sobib. Baltikumi mastaabis on tegemist keskmise suurusega firmaga, nii et võib oodata, et ka aktsia likviidsus on veidi parem kui näiteks Ekspress Grupil või PRFoodsil. Novaturase näol saab tegemist olema peaaegu sama suure turuväärtusega firmaga, nagu on Harju Elekter ning veidi suurem ettevõte kui Silvano Fashion Group.

Disclaimer: Artikli autor ei plaani Novaturase aktsiat märkida