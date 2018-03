Jaapanlane müüs 400 miljoni dollari eest bitcoine

Mait Kraun 08. märts 2018, 13:31

krüptoraha ethereum https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180308/BORS/180309697/AR/0/AR-180309697.jpg

Jaapanlasest Nobuaki Kobayashist on saanud krüptovaluutade maailmas tuntud tegija. Nüüd selgub, et viimase poole aasta jooksul on ta müünud 400 miljoni dollari väärtuses bitcoine.