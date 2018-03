Apple'i tootmispartner teeb Hiina ühe suurema IPO

Apple'ile telefone tootvast Taiwani Foxconnist saab Hiina suurim IPO alates 2015. aastast.

Foxconn sai Shanghai börsilt IPO loa üllatava kiirusega, hüpates ette 400st ootejärjekorras olevast firmast. IPO suurus võib analüütikute sõnul ulatuda 4 miljardi dollarini. Tegu oleks viimase paari aasta tähtsaima tehnoloogiasektori IPOga Shanghais. Ettevõtte jaoks on Shanghais listimine paljulubav, seni on jaeinvestorid tugeva brändiga aktsiaid isukalt kokku ostnud.

Taiwani tehnikatootja on praegu kõige paremini tuntud Apple’i telefonide tootmise poolest. Kuid ettevõte tahab liikuda kaugemale puhtalt elektroonika kokkupanemisest ning keskenduda järgmise paari aasta jooksul rohkem tehisintellektile, big data'le ning viienda generatsiooni võrguseadmetele uues automatiseeritud tehases.

Enamik ettevõtte tehastest on Hiinas ning ettevõte on sõltuv headest suhetest Hiina valitsusega. Samal ajal on ettevõtte juht kohtunud ka USA presidendi Donald Trumpiga ja nõustunud ehitama 10 miljardi dollari eest tehase USAsse Wisconsinisse.

Ettevõte võib mõne hinnangu järgi olla väärt sama palju kui Sony Corp. Lõppenud aasta käive oli ettevõttel samas suurusjärgus Walt Disney ja HPga.

IPO on plaanis aprillis ning Bloombergiga rääkinud analüütiku sõnul võib ettevõte tulla börsile P/E suhtega 15–19.