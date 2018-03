Terasetariifid võivad Soome kontsernile hoopis hästi mõjuda

Soome terasekontsern Outokumpu loodab oma Ühendriikides ja Mehhikos asuvate tehaste abil pääseda USA kehtestatud tollimaksudest, teatas tegevjuht Roeland Baan Reutersile antud kommentaaris.

Baan leidis, et Euroopa Komisjoni vastumeetmete korral võivad USA terasetariifid Outokumpu majandustulemustele isegi pisut kasu tuua. "Ma ei näe, et Euroopa poolelt võiks kuigi palju negatiivset tulla ning meie jaoks on USAst tulev positiivne mõju kindlasti suurema kaaluga," selgitas ta.