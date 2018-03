Allikad: Intel kaalub Broadcomi ostu

Broadcom tahab Qualcommi ära osta ning Intel kaalub nüüd erinevaid võimalusi, kuidas olukorrale reageerida. Üks võimalus on Broadcom ise ära osta, teatasid asjaga kursis olevad inimesed, vahendab Wall Street Journal.

Intel jälgib praegu olukorda pingsalt ning ettevõte loodab, et Broadcom ei suuda tehingut läbi suruda, sest tekkiv suurkonkurent hakkaks neid tõsiselt ohustama. Kui saab selgeks, et tõenäoliselt saab Broadcom oma tahtmise, siis on Intel nõus tegema Broadcomile oma pakkumise, ütlesid inimesed.

Intel on seda sammu kaalunud juba eelmise aasta lõpuks ning praegu töötatakse koos nõustajatega. Kindlasti ei ole garanteeritud, et Intel sellise lükke teeb ning üks allikas nentis, et tegelikult on see ebatõenäoline. Sellise kombinatsiooni keerukus ja maht oleks tohutu. Broadcomi praegune turuväärtus on 104 miljardit dollarit. Qualcommi turuväärtus ulatub 93,3 miljardi dollarini. Inteli väärtus on 244 miljardit.

On ka võimalik, et Intel püüab omalt poolt vastata teiste, väiksemate ettevõtete, ostmisega.

Kogu see uudis lisab praegusele keerukale olukorrale õli tulle. Broadcom on juba kuid võidelnud, et Qualcommi endale saada, mis keeraks pooljuhtide sektori pea peale. Sellel oleks konkurentidele tohutud tagajärjed, eriti Intelile.

Intel ja Qualcomm on väga suured rivaalid ning Intel on teinud tööd selleks, et juhtmeta seadmetele toodetava varustuse sektorit ise domineerima hakata – üks sektori klientidest on näiteks Apple. Qualcommi ja Apple’i vahel on käimas kohtuvaidlus ning hiljuti otsustas Apple osaliselt Inteli kiipidele üle minna. Kui Broadcom Qualcommi aga ära ostab, siis võib see Apple’iga suhteid parandada, mis paneks ukse kinni just Intelile.