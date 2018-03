EfTEN müüb kümnete miljonite eest kinnisvara

Ainsana kinnisvaraekspertidelt ainult positiivset tagasisidet saanud objektina on EfTEN Capitalil müügis Premia külmhoone. „Objekti asukoht on logilstiliselt hea, sel on kiired ligipääsud lennujaama, sadamasse ja kõigisse linnaosadesse,“ kiitis Sorokin. „Betooni tänavale on lähiaastateks planeeritud rekonsruteerimine, mis muudab selle piirkonna tänapäevaseks keskkonnaks,“ loetles ta asukoha eeliseid. Ta lisas, et välja ehitatakse avarad ristmikud ja kergliiklusteed ning suurendatakse sõiduridade arvu. Samuti on piirkonnas käimas arendus mitmel kinnistul.

Likviidsusprobleemi nähakse aga ka mõlema müügis oleva Rakvere hoone puhul. „Kohalikus mõttes on objektide eest küsitavad summad suured ning vara ebalikviidne, seega on nende müük väga keeruline,“ tõdes Uus Maa Virumaa kinnisvarakonsultant Margus Punane. Tema sõnul tekiks Laada 27 objekti vastu huvi siis, kui pakkumishind jääks alla 2 miljoni ning ruutmeetri hind ei ületaks 1000 eurot. Bauhofi hoone hinda peab ta mõistlikuks, kuid miinusena nimetab ta sellega kaasnevat külma ladu, millele kasutusalternatiive leida on keeruline.

„Tänu suuremale tarbijate kontsentratsioonile selles linnajaos läheb äridel seal pigem hästi,“ märkis ta ja lisas, et müüdava objekti vahetuses läheduses asuv Kaubamaja teostas hiljuti kaubanduskeskuse laienduse. Miinusena näeb ta K-Rauta hoone puhul seda, et tegemist on soisele pinnasele ehitatud varaga, ehk ostja peaks eriti hoolikalt kontrollima selle konstruktiivset korrasolekut.

Uus Maa kutseline kinnisvaramaakler Eduard Sorokin tõi aga teise poole pealt välja, et Võru objekti asukoht on küllaltki hea. „Viimastel aastatel on Võru linna aktiivsuse keskus nihkunud vanalinnast Luha tänava piirkonda, kus asub K-Rauta ja Võru Kaubamaja,“ selgitas ta.

Pindi Kinnisvara müügipartneril Peep Soomanil jagus samuti EfTENi majandamise ning strateegia kohta vaid kiidusõnu. „Ma ei tea, mis moodi täpselt EfTEN Capital oma äri ajab ning milline on nende kasumivõtmise poliitika, kuid tean, et kui nad sisenevad mingisse positsiooni, siis on nad väga osavad reorganiseerijad,“ märkis Sooman.

Soomani sõnul on reorganiseerimine pikk ja põhjalik töö, mida iga mees ei suuda. See on ka põhjus, miks objekte küllaltki pikalt oma portfellis hoitakse. „Ostetakse mitte kõige paremini hallatud vara ning muudetakse see kasumlikuks,“ kirjeldas Sooman lisandväärtuse loomise protsessi. „EfTEN ei ole spekulantide kompanii, vaid nad loovad varadele lisandväärtust – seetõttu võib olla hetkel loogiline, et nad on väärtustamistöö ära teinud, vara väärtus on tõusnud ja nüüd võetaksegi sealt aastate jooksul tehtud töö viljad välja,“ viitas ka Sooman sellele, et müük on EfTENi pikema strateegia osa.

Samuti jääb Soomanile silma, et EfTEN ei ürita praeguste tehingutega spekulatiivselt turgu ajastada, vaid keskendub reaalselt väljateenitule. „On näha, et ei jääda ootama hõlptulu, et äkki lihtsalt kinnisvarahinnad tõusevad veelgi,“ märkis ta. „Selle asemel võetakse kasumit reaalselt tehtud töö eest,“ vihjas Sooman vähesele spekulatiivsusele kinnisvarafondi taktikas.