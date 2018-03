Novaturase aktsiatel alamärkimine, aga väikeinvestorid neid ei saa

Novaturase aktsiad kuuluvad praegu neljale suurinvestorile. 71 protsenti hoiab enda käes Poola Enterprise Investorsi nimeline investeerimisfond. Ülejäänud kolm investorit pärinevad Novaturase ridadest. Nasdaq Tallinna kommunikatsioonijuht Ott Raidla ütles, et nende andmetel oli tegu IPO peakorraldaja Poola panga PKO otsusega ning rohkemat pole teada. Ka IPO kaaskorraldaja Swedbank ei kommenteerinud otsuse tagamaid.

Ebatavaline hinnapoliitika

Teine ebaharilik muudatus on aktsia hinna IPO-järgne muutmine. Tavaliselt märkimishinnas suuri muudatusi ette ei võeta. Tõsi, Novaturas kirjutas prospektis, et pakutavate aktsiate tegelik arv ja aktsia hind selguvad pärast IPOt, sealjuures ei pidanud hind ületama 13,5 eurot aktsia kohta. Enamasti korrigeerivad IPO korraldajad märkimishinna võimalikust jupp maad allapoole – ikka selleks, et kui aktsia lõpuks börsile läheb, oleks tal veel tõusuruumi ja investorid ei mõtleks, et nüüd ongi lagi käes, ja hakkavad oma aktsiaid maha ja sellega hinda kiiresti alla müüma.

Kui nüüd korrigeeriti hind 10,5 euro peale, siis kas see tähendab, et juba 13,5 eurot peeti liiga optimistlikuks? Iseenesest tähendanuks 13,5 eurot Novaturase jaoks P/E suhet 13 – mis pole sugugi halb. Dividende plaanib ettevõte edasi maksta – kuigi mitte sellises mahus kui seni: viimase kolme aasta jooksul on teenitud 15 miljonit eurot, samal ajal kui dividende on välja makstud 33,5 miljonit eurot.

Küsimus on nüüd selles, kas ettevõte suudab ikka areneda sellises tempos nagu viimase kolme aasta jooksul, kus sisuliselt on kasumit iga kord duubeldatud. Ja kas kordamisele läheb hea majandustulemus 2017. aastast? Börsile on hea tulla heade majandustulemuste tuules, kuid veelgi parem on aktsia jaoks, kui pärast IPOt suudetaks veel mõned jänesed kübarast välja võluda.

Positiivse noodina: kui arvestada seda, et investorid märkisid Novaturase aktsiaid hinnatasemega 13,5 eurot ja pidasid seda soodsaks ning nüüd on hind veel 30 protsenti madalam, siis võib loota, et aktsia börsil kiiresti üles ostetakse. Kui lennuvõimeliseks aktsia osutub, näitab aeg, sest nüüd noteeritakse aktsiad Vilniuse ja Varssavi börsil. Esimene kauplemispäev on 21. märts.

Põhjalikku analüüsi Novaturase kohta saad lugeda SIIT.