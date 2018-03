Facebook luurab oma töötajate järel

Facebooki tundmatuks jääda soovinud endine töötaja kirjeldas väljaandele The Guardian, kuidas Facebook oma töötajate järel nuhib: ettevõttes olla suisa oma salapolitsei.

Töötaja selgitas, et teda kutsuti kord vestlusele, kusjuures talle püüti algselt jätta muljet, et ta saab edutatud. Siis selgus aga, et Facebooki juhid süüdistavad teda info lekitamises meediasse.

“On hirmutav, kui palju nad teavad,” ütles ta ja lisas, et kui ta Facebooki tööle läks, oli tal esiti mulje, et kõik on soe ja sõbralik ning inimesed tahavad “maailma muuta”. Siis paljastus tema sõnul aga Facebooki tumedam pool ning ühtäkki peavad töötajad silmitsi seisma nii-öelda salapolitseiga. Endise töötaja sõnul olid “salapolitseinikud” lugenud tema ning ühe ajakirjaniku vestlusi. Samuti teati, missuguseid veebilehekülgi töötaja külastab.

“Kui sa Facebooki tööle lähed, siis sind hämmastab, kui läbipaistvalt kõike tehakse. Sulle usaldatakse väga palju asju, millele sul tegelikult ligipääsu vaja pole. Kui sa aga üle piiri astud, lömastavad nad su nagu putuka,” kirjeldas endine töötaja The Guardiani veergudel.

Facebook pole asja kommenteerinud.