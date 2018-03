Kivimägi Olympicust: olen kurb ja pettunud!

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Olympic Entertainment Groupi väikeaktsionäri Toomas Kivimägi sõnul vähendab Olympicu lahkumine Tallinna börsilt koduturu likviidsust veelgi, samuti oodanuks ta möödunud aasta eest dividendi.

„Ilmselgelt lootsin enamat,“ tunnistas Kivimägi. „Viisakas olnuks maksta eelmise aasta eest 13-15 senti dividendi,“ märkis investor.

Tema sõnul on aktsionäridel dividendile õigus. „Siis, kui see kasum teeniti, olime omanikud ju meie,“ põhjendas ta oma seisukohta. Kui kasum investoritele välja jaotataks, oleks ta valmis väljapakutud hinnaga ka leppima. „Aga eks äris ole viisakusest olulisemaid argumente.“

Sellegipoolest ei torma Kivimägi oma aktsiaid müüma, vaid ootab ära teiste aktsionäride reaktsioonid. „Tõenäosus on väga väike, aga seis ei pruugi sellisena püsida,“ avaldas ta lootust. „Olen keskmisest riskialtim.“

Mure börsi pärast

Dividendi saamata jäämisest rohkem on Kivimägi mures Tallinna börsi saatuse pärast. „Tallinna börsil on vaid ühe käe sõrmede jagu vähegi likviidseid aktsiaid,“ tõdes ta. Tema hinnangul on ka kodubörsilt lahkuv Olympic üks neist, mis on just nüüd õige hoo üles saanud. „Viimase kahe kvartali kasum on põhitegevusest kaks korda suurem kui aasta eest,“ põhjendas ta oma väidet. Samuti on Olympicu puhul tegemist professionaalselt juhitud ettevõttega, mille kasumi-hinna suhe on vaid 9,5.

Kui suured ettevõtted lahkuvad, võib Kivimägi hinnangul Tallinna turgu tabada Riia börsi saatus. „Ilma tehinguteta börs on surnud börs,“ märkis ta.

Pärast Olympicu lahkumist on Kivimägi arvates veelgi olulisema tähtsusega Tallinna Sadama IPO. „Olen korduvalt rõhutanud, et siin tuleks tempot hoida ja mais aktsiate avalik pakkumine üles panna,“ lisas ta.