Olympic oli Eesti investorite lemmikaktsia

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinna börsi juht Kaarel Otsa sõnul oli börsilt lahkuva Olympic Entertainment Groupi puhul tegemist ühe Eesti investorite lemmikaktsiaga, kuid ta mõistab asutajate soovi elutööd realiseerida.

„Ühinemised, börsiletulekud, börsilt lahkumised, börsile tagasitulekud – see kõik on maailma turgudel tavapärane,“ kommenteeris Ots. Tema sõnul on makrovaates seetõttu tegemist tavalise äritegevusega.

Mikrovaates on Otsal OEG börsilt lahkumisest aga kahju, sest tegu oli Eesti investori ühe lemmikaktsiaga. „See peegeldus nii ettevõtte aktsiatega tehtud tehingute arvus kui ka kauplemiskäibes,“ märkis ta. „Asutajate puhul näib aga olevat tegu elutöö realiseerimisega, milleks börs ju ka sisuliselt väga hea võimaluse pakub – soovime neile palju õnne!“

Tallinna börsil jätkub Otsa kinnitusel töö aga täpselt samamoodi kui siiani ning prioriteediks on uute börsiettevõtete lisandumine. Otsa sõnul on sellepoolest viimased aastad olnud edukad, sest lisandunud on näiteks nii LHV Groupi kui ka EfTEN ning ees ootab Tallinna Sadama IPO.

„See on suur teetähis meie kaptalituru ja börsi jaoks,“ arvas ta. „Eesti väiksust arvestades me lausa peame riigiettevõtted kas või osaliselt börsil noteerima, sest riigi käes on meie majanduse ühed suuremad rifmad ja riik saab turule hoogu anda, näidates eeskuju erasektori ettevõtetele.“